Morelia bat dans la Ligue du Mexique qui tient toujours malgré le coronavirus

MEXICO CITY, 13 mars (.) – Monarcas Morelia a battu Querétaro 4-0 vendredi le dixième jour du tournoi Clausura dans le football mexicain, qui continue de fonctionner malgré le fait que les ligues principales ont été suspendues en raison de la pandémie de coronavirus qui a infecté plus de 138 000 personnes et fait plus de 5 000 morts dans le monde.

Jusqu’à présent, le Mexique a signalé 26 cas d’épidémie.

Dans le match qui a ouvert la journée, Monarcas Morelia a gagné avec des buts d’Aldo Rocha à deux reprises, du Chili Martín Rodríguez et José Martínez.

Rocha a marqué ses buts à la 44e et 52e minute via le penalty.

Rodríguez a mis le troisième à la 58e minute quand il a terminé avec la tête un centre envoyé par Cándido Ramírez du secteur gauche.

Les “White Roosters” de Querétaro se sont retrouvés avec un homme moins de 75 minutes après l’expulsion du défenseur argentin Julián Velázquez.

Martínez a marqué le quatrième but quand il a profité d’une erreur défensive pour définir avec un toucher doux avant le départ du gardien.

Dans l’autre match vendredi, Tijuana a battu Pachuca 3-2 avec des buts de Mauro Lainez et de l’Argentin Leandro González et Alexis Castro. L’Argentin a également marqué un doublé pour les “Tuzos” de Pachuca.

Samedi, les matchs entre l’Atlético San Luis-Puebla, Tigres UANL-Bravos Ciudad Juárez, León-Pumas UNAM et Guadalajara-Monterrey seront joués.

La journée s’achèvera dimanche lorsque Toluca affrontera Atlas, Santos Laguna affrontera Necaxa et América sera la rivale de Cruz Azul.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)