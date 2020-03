Moria Casán a révélé des données inédites sur sa relation avec Humberto Poidomani impliquant Adrián Suar

Ce dimanche, consulté par Mirtha Legrand, La Moria a donné des détails sur ce moment et a expliqué comment ils s’étaient rencontrés. “C’était tout à fait inhabituel,” a souligné le One, qui en a profité pour envoyer un baiser à sa bien-aimée qui expose actuellement ses oeuvres à New York.

«Cette fois, j’ai aimé la réserver car j’ai une vie très médiatique. Lorsque vous exposez autant, les gens ne vous croient plus », a poursuivi Casán. Mais Mirtha l’interrompit et lui demanda: “Avez-vous eu des relations clandestines?” “J’ai eu une relation clandestine il y a longtemps, mais quand vous ne voulez vraiment que personne sache, personne ne le découvre”, L’un des protagonistes de la pièce The Great Depression a répondu.

Selon le témoignage de Moria, ils se connaissaient des temps passés, lorsqu’il possédait des boîtes de nuit de Buenos Aires renommées telles que Crobar et La City Disco. Puis il est parti vivre à Miami et pendant longtemps ils ne se sont pas vus, jusqu’à ce que Graciela Borges les retrouve à nouveau au restaurant Le trébuchement.

«Ce soir-là, je mangeais avec mes petits-enfants parce que Sofia (Gala) voyageait avec son partenaire en Europe et Galo-son assistante. Dans un instant je vois qu’il y avait Graciela (Borges) je m’approche pour la saluer et elle me dit «Je suis avec Humberto Poidomani» »se souvenait-il.

«Cette nuit-là, nous avons parlé et le lendemain, je reçois une sculpture de lui dans l’après-midi que sa secrétaire m’a apportée. A ce moment, je demande à Borges de l’appeler et de le remercier. Je l’ai appelé et nous nous sommes arrangés pour aller dîner », a continué.

«Je suis allé le chercher, car il n’a pas de voiture. Quand nous nous asseyons à table, il me dit «J’ai dit à mes enfants de cœur que j’allais manger avec leur future mère», » raconté Ces enfants, comme l’a révélé dimanche, étaient Adrián Suar et Marcos Carnevale, qui entretiennent une amitié étroite avec l’artiste plasticien.

Carnevale, qui partageait également le déjeuner, a plaisanté: “A Moria aujourd’hui, je dis maman.” Adrián Suar a rejoint le même ton d’humour, qui a révélé qu’il connaissait Poidomani depuis longtemps.

Quoi qu’il en soit, Moria Casán a reconnu: «Il est le premier homme de sa vie que j’admire de ma vie, après le père de ma fille Sofiá, Mario Castiglione. J’ai du mal à admirer les hommes, parce que je n’ai pas la capacité d’aimer parce que je m’aime trop. »