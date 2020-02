Moria Casán et Nacha Guevara ont créé leur œuvre, accompagnés de Vicky Xipolitakis, des “chèvres” et de nombreuses célébrités

Ce sont deux femmes aux personnalités opposées, antagonistes. Mais ils entretiennent une amitié aussi étroite que possible. Jusqu’à ce que la vie finisse par les séparer. Serait-ce la description de Moria Casán -histrionique, écrasante, décomplexée- et Nacha Guevara – timide, délicat, doux – et la relation qu’ils ont bâtie pendant toutes ces années. Mais la rupture se termine en excluant la possibilité: le lien entre eux reste étroit. Et donc? C’est, en vérité, l’argument de La grande dépression, la comédie qui les a comme protagonistes exclusifs, et que ce vendredi a levé le rideau dans le Multitabaris, avec production de Javier Faroni.

«Nous sommes amis, nous nous connaissons, nous nous aimons et nous avons dû monter sur scène pour voir ce qui s’est passé. Selon ce qu’ils disent, il y a de la chimie», Avait raconté Nacha Teleshow. «Elle est super fragile. La personne la plus fragile que j’ai rencontrée de ma vie, en termes de sensibilité … Un morceau de papier. Et J’ai envie de la protéger Moria avait parlé de son partenaire sur les tables. En fait, je suis demi-maman. Quand c’est à moitié flojina, je prends un avion et je vais prendre le thé avec elle… » Et le chanteur a raison: cette chimie – dont on vous a parlé – est appréciée sur les tables.

L’option est plus qu’attrayante: Guevara et Casán ensemble dans une œuvre. C’est pourquoi des célébrités se sont rassemblées sur la rue Corrientes pour assister à la première. Le conducteur de Mauvais a reçu les salutations de ses amis Vicky et Stefy Xipolitakis. Avec Victoria, l’Un a eu une salutation très spéciale; et ils ont même échangé des confidences à l’oreille.

Dans le rôle des débuts était également un autre des panélistes de la Moria, membre du célèbre chèvre: Luli Fernandez a donné le cadeau avec son mari, l’avocat Cristian Cuneo Libarona. Ils ont également fait Liliana Parodi, Responsable Programmation Amérique, le reporter de l’émission Daniel Gómez Rinaldi, le conducteur Fabiana Araujo et l’actrice Maria Valenzuela, entre autres.

Tous – et le reste des spectateurs – ont fini par applaudir l’un des grands paris du panneau d’affichage du théâtre de Buenos Aires.