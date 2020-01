Mort de la Tunisienne Lina Ben Mhenni, symbole de la révolution du jasmin

La bloggeuse et militante tunisienne Lina Ben Mehnni est décédée lundi dans la capitale tunisienne à l’âge de 36 ans. La jeune femme souffrait d’une maladie chronique qui s’était aggravée ces dernières semaines. Elle a courageusement raconté la réalité de son pays sous la dictature de Zine el Abidine Ben Ali dans son blog intitulé Une jeune fille tunisienne, qu’elle a mis à jour pour la dernière fois dimanche.

Son témoignage en arabe, en anglais et en français à travers la géographie la plus reculée de la Tunisie a permis au monde et à tous les Tunisiens de découvrir la réalité de son pays. Grâce à son travail avant, pendant et après la chute du régime, Ben Mehnni est devenu l’un des symboles non seulement de la révolution de jasmin, en tant qu’expression de la liberté que le pays du Maghreb a connue, mais aussi du printemps arabe dans son ensemble.

Ben Mehnni a également été le premier à signaler le début des révoltes de Sidi Bouzid, la ville du vendeur de fruits Mohamed Bouazizi, célèbre pour avoir déclenché avec son immolation l’étincelle de la révolution qui a fini par renverser Ben Ali après plus de 30 ans au pouvoir. Pendant toutes ces années, elle est restée engagée dans le journalisme le plus combatif, défendant l’égalité des femmes, la laïcité, la liberté de la presse et, enfin, la démocratie et les droits de l’homme. Malgré ses problèmes de santé, elle n’a jamais cessé d’écrire et de participer à des mobilisations. En 2011, Ben Mehnni a publié un livre intitulé “Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps árabe (Ceux qui marchent contre le vent)”.

La jeune femme, diplômée en philologie et en anglais et professeur invité à l’université de Tunis, a reçu le prix international de journalisme d’El Mundo en Espagne. Son nom sonne comme un candidat au prix Nobel de la paix 2011. Un hommage à sa mémoire aura lieu ce mardi à Paris.

Les réseaux pleurent depuis tôt ce matin la perte dans la fleur de l’âge d’une personne engagée qui est devenue un symbole de l’aspiration à la liberté et à la dignité d’une nouvelle génération de citoyens arabes et qui est partie très bientôt. Pour le confort de ceux qui l’ont appréciée et aimée, la jeune femme a pu voir comment la démocratie semble s’être enracinée dans son pays.