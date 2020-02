Mort Rodner Figueroa Eduardo Yáñez Gelena Solano Lili Estefan

LA CHACHA est inconsolable La mort est autour de nombreux artistes Les messages sont pleins de douleur

Alóooo mijas y mijos Amants de CHACHA, voici votre petite comadrita sainte et immaculée rapportant la douleur dans la poitrine (et non pas parce que je suis malade) mais parce que je suis très bouleversée par tant de morts … Eh bien, ils disent dans ma ville que janvier et février ont brisé, mais de quelle manière de la vie pour emporter les gens, et si vous vivez une perte terrible, je vous envoie un gros câlin, n’oubliez pas de profiter de nos proches car vous ne savez jamais quand vous allez vous étirer les jambes et c’est pourquoi vous devez profiter de la vie beaucoup … Et bien, mijas, nous traversons tous cette situation, non seulement les simples mortels, mais aussi les artistes et aujourd’hui je vais parler de Rodner Figueroa, Eduardo Yáñez, Gelena Solano et de la fille de Lili Estefan qui sont dévastées après avoir subi des pertes douloureuses.

Oh mon Dieu, nous allons pleurer car il n’y a rien de pire que de perdre une mère (bien que perdre un enfant, j’imagine aussi que c’est terrible), mais la mère est la mère et quand nous partons, sentez-vous que la vie se termine et que vous êtes arnaqué du fond du cœur un morceau qui ne reviendra pas et qui est arrivé précisément à mon Rodner Figueroa, qui en plus d’avoir à endurer María Celeste Arrarás dans la vie quotidienne de ‘Al Rojo Vivo’, traverse maintenant la pire douleur de la mort de ta maman

Mon Rodner Figueroa a expliqué: «Repose en paix, amour éternel. Merci de m’aimer inconditionnellement et débordant d’amour toute votre vie. Tu es le plus grand cadeau que Dieu m’a fait. Quel privilège d’être ton fils et de naître de ton ventre. » «Merci de toujours me sourire, de te mettre à l’abri dans tes bras et de m’habiller avec amour. Tu es l’amour le plus pur que j’ai jamais rencontré et tu m’as appris l’amour inconditionnellement de manière généreuse. Vous ne connaissiez pas l’égoïsme et vous aviez un cœur pur. J’honorerai à jamais votre esprit joyeux et cette passion pour la vie en profitant des plaisirs les plus simples de la vie. »

Ay mijas, je sanglote déjà, parce que mon Rodner Figueroa a continué: «Tu me manques déjà, mais je suis en paix et serein que tout ce que je suis et tout ce que j’ai fait dans la vie a été de te remplir de fierté et de satisfaction. Je suis heureux de vous connaître gratuitement et de penser que vous retrouverez vos proches. Nous nous reverrons pour fusionner dans une étreinte éternelle. Votre cocoliso qui vous aime et vous aimera toujours. Je t’aime infiniment maman. Mon eucalyptus. “

Et tout cela, il a publié sur quelques photos où sa maman cool apparaît dans le ciel et lui avec toute la douleur du monde a reçu les condoléances de ses jeunes adeptes qui n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien, mais le pire est venu lorsque Rodner Figueroa a remercié à son partenaire sur une photo, ce qui implique qu’il est toute sa vie et que la mère a également aimé son partenaire, mais des malheureux mijitos ont rempli sa section de commentaires de messages grossiers, cruels, homophobes et même insultants à son maman.

Comment cela peut-il être mijas? Ensuite, nous nous plaignons des attaques, des fémicides, des brimades … mais depuis notre maison, ils commencent ce genre de personnes avec l’exemple que nous donnons en famille, alors j’en profite pour être énergique et dire qu’il n’est pas juste de se moquer de la douleur des autres …

Et un autre qui traverse la même situation que Rodner Figueroa, est mon petit Eduardo Yáñez …

