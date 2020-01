Mort sur Mars – Scientific American Blog Network

Comme c’est le cas pour les cycles d’actualités, ces derniers jours, nous revenons à des plans pour installer des humains sur Mars. Il y a quelques années, cette idée était à l’honneur en raison d’efforts désormais disparus comme Mars One, qui ont en quelque sorte incité 200 000 personnes à manifester leur intérêt pour ce qui aurait été un voyage de toute une vie sur la planète rouge. Nous avons également vu la vision d’Elon Musk sur la façon dont SpaceX pourrait éventuellement fournir un «plan de sauvegarde» humain en installant Mars de façon permanente.

La semaine dernière, Musk a relancé l’idée, de manière typiquement provocatrice, en parlant d’envoyer 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050, en utilisant pas moins de trois lancements de Starship par jour (avec une réserve de 1000 de ces énormes vaisseaux spatiaux sur appel). Il a également évoqué la possibilité d’accorder des prêts aux colons martiens en herbe pour leur permettre de payer pour l’occasion. Naturellement, pour de nombreux observateurs, cela a également provoqué une discussion sur la servitude sous contrat pour ceux qui “cherchaient une nouvelle vie dans les colonies hors du monde”, pour paraphraser une phrase célèbre du film Blade Runner de 1982.

Mais quoi que vous pensiez des déclarations de Musk ou de ses activités, il y a des obstacles scientifiques très sérieux à l’installation des humains sur Mars (et en toute divulgation, je possède quelques actions Tesla et j’admire énormément sa vision et sa volonté de changement terrestre également) comme entreprise de lancement spatial, mais je me méfie aussi un peu des gens qui sont pris au sérieux simplement parce qu’ils ont amassé beaucoup d’argent).

L’un de ces obstacles est le rayonnement. Pour des raisons qui ne me sont pas claires, cela a tendance à être mis de côté par rapport à d’autres questions liées à l’atmosphère de Mars (semblable à une position assise à 30 km au-dessus de la Terre sans oxygène), aux températures, aux ressources naturelles (eau), à la chimie de surface désagréable (perchlorates), et plus bas accélération gravitationnelle de surface (1/3 de celle sur Terre).

Mais nous avons en fait des données plutôt bonnes sur la situation des rayonnements sur Mars (et en transit vers Mars) du Radiation Assessment Detector (RAD) qui chevauche le rover Curiosity depuis son lancement depuis la Terre.

L’essentiel, c’est que l’atmosphère extrêmement mince de Mars et l’absence d’un champ magnétique global puissant entraînent un environnement de rayonnement de particules complexe et puissant. Il y a des particules de vent solaire de plus faible énergie (comme les protons et les noyaux d’hélium) et des particules de rayons cosmiques d’énergie beaucoup plus élevée s’écraser sur Mars tout le temps. Les rayons cosmiques, par exemple, génèrent également un rayonnement secondaire important – se brisant en régolithe martien sur une profondeur de plusieurs mètres avant de heurter un noyau atomique dans le sol et de produire des rayons gamma et une radiation neutronique.

Une analyse de Hassler et ses collègues, publiée en 2014 dans Science, a noté qu’une expédition humaine avec un total de 360 ​​jours dans l’espace interplanétaire, plus 500 jours sur Mars lui-même, exposerait les astronautes à un peu plus d’un tamis de rayonnement. Maintenant, statistiquement, ce n’est pas trop horrible. Cela augmenterait les chances que vous contractiez un cancer mortel d’environ 5% au cours de votre vie.

Cependant, si nous considérons uniquement la dose sur Mars, le taux d’exposition moyen sur une année terrestre est un peu plus de 20 fois supérieur au maximum autorisé pour un travailleur en radiation du Département de l’énergie aux États-Unis (basé sur l’exposition annuelle).

Et c’est pour un voyage unique. Imaginez maintenant que vous êtes un colon, peut-être dans la vingtaine et que vous prévoyez de vivre sur Mars pendant au moins (vous espérez) encore 50 ans terrestres. Exposition totale à vie sur Mars? Pourrait pousser 18 sieverts.

Maintenant, c’est un peu en territoire inconnu. Si vous avez 8 sieverts en même temps, par exemple, vous mourrez. Mais obtenir ces 8 sieverts étalés sur quelques décennies pourrait être parfaitement survivant, ou non. Les mesures RAD sur Mars ont également coïncidé avec un faible niveau d’activité des particules solaires et varient beaucoup en fonction de la pression atmosphérique (ce qu’elle fait sur une base annuelle sur Mars).

Bien sûr, vous n’avez pas besoin de passer tout votre temps au-dessus de la surface sur Mars. Mais vous auriez besoin de mettre quelques mètres de régolithe au-dessus de vous, ou de vivre dans des grottes profondes et des tubes de lave pour éviter le pire des radiations. Et puis il y a des risques à ne pas faire avec le cancer que nous commençons à peine à découvrir. Plus précisément, il existe des preuves que la fonction neurologique est particulièrement sensible à l’exposition aux rayonnements, et il y a la question de notre microbiome essentiel et de la façon dont il fait face aux dommages causés par les radiations à long terme et persistants. Enfin, comme Hassler et al. discuter, la «saveur» (à défaut d’un meilleur mot) de l’environnement de rayonnement sur Mars est tout simplement différente de celle sur Terre, non seulement mesurée par des extrêmes mais par sa composition, comprenant des composants différents que sur la surface de la Terre.

En d’autres termes, dans le pire des cas (qui peut être une extrapolation réaliste ou non), il y a une chance que vous vous retrouviez mort ou stupide sur Mars. Ou les deux.

Il y a aussi une vraie différence entre un petit groupe d’astronautes constamment surveillés, conseillés et formés pour optimiser leur temps sur Mars (que ce soit à court ou à long terme), et un million de colons désireux d’être des pionniers. Le vieux trope de “qu’est-ce qui pourrait mal tourner?” vient à l’esprit.

De toute évidence, personne, pas même un SpaceX enhardi, ne fera tomber les humains sur Mars en masse sans se soucier de tout cela. Mais je pense que c’est une question ouverte quant à l’ampleur du défi que représente l’obstacle aux radiations, ainsi que tous les autres obstacles.

