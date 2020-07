Moscou a une journée sur le terrain avec les feux d’artifice de Trump au mont. Russie-Plus

Tom Brenner / .

Les médias d’État russes contrôlés par le Kremlin se sont mis à chatouiller l’ego fragile du président américain Trump au milieu des cotes d’écoute après son apparition venteuse au mont Rushmore vendredi.

Mentionnant que le chef de l’État américain avait déjà joué avec l’idée qu’il pourrait être présenté aux côtés de Washington, Jefferson, Teddy Roosevelt et Lincoln, la première chaîne de médias d’État russe Rossiya-1 a diffusé un graphique de la tasse de Trump juste là-haut sur la montagne à côté d’eux .

Compte tenu des fréquentes allusions des médias d’État russes à Trump en tant qu’ami de Moscou, même à «l’agent» de Moscou à la Maison Blanche, le Kremlin aimerait peut-être voir l’énorme monument rebaptisé Mont Russie-More.

Mais il y avait des signes samedi 4 juillet que, pour l’instant, Trump et le président russe Vladimir Poutine essayaient de garder leur bromance de longue date sous contrôle, du moins en ce qui concerne le bilan officiel.

Poutine a envoyé un télégramme félicitant le président américain Donald J. Trump le jour de l’indépendance de l’Amérique. Mouvement intéressant. En évitant un appel téléphonique, Poutine a également évité toute pression directe pour répondre aux informations selon lesquelles le Kremlin verserait des primes aux Taliban pour tuer des soldats américains et des forces de la coalition en Afghanistan.

Avant les fuites de primes inondant la communauté du renseignement américain, les appels entre Trump et Poutine étaient devenus inhabituellement fréquents, mais ces révélations ont freiné le bavardage présidentiel.

Trump utilise l’événement du mont Rushmore pour les supporters sic sur les manifestants «maléfiques»

Trump – qui est au moins aussi réticent que Poutine à discuter de la question – avait également évité d’appeler à le féliciter pour le vote national de la Russie en faveur d’amendements constitutionnels garantissant à Poutine la présidence russe à vie.

Le Kremlin a décrit le vote comme un «référendum triomphant» démontrant la confiance nationale dans Poutine. Mais seule une poignée de dirigeants étrangers ont appelé pour le féliciter, et comme ils ont appelé les présidents de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l’Azerbaïdjan et de l’Ossétie du Sud, l’impression de Poutine en tant que paria à vie n’a fait que se renforcer.

L’histoire continue

Alors que Trump a probablement reçu une contribution de «Ne pas féliciter» de ses conseillers à la sécurité nationale, le vieux Chekist Poutine peut très certainement lire entre les lignes. Après tout, Trump a notoirement pris le parti de Poutine à Helsinki, a nié l’ingérence prouvée de la Russie dans les élections américaines, a essentiellement abandonné les bases américaines en Syrie au profit des Russes, a joué publiquement et divisivement avec l’idée de réadmettre la Russie au G8, et a menacé de retirer près d’un tiers des troupes américaines d’Allemagne – le rêve d’une nuit d’été pour Poutine.

Fox News, centré sur Trump, et le GOP suivent l’exemple du président américain le plus pro-russe, produisant des points de discussion qui profitent de plus en plus au Kremlin. Les médias d’État russes ont diffusé tellement de commentaires de Tucker Carlson que l’animateur de l’émission de télévision publique russe 60 minutes Evgeny Popov a décrit avec amour Carlson comme «pratiquement notre coanimateur».

De même, au lieu de concocter sa propre propagande de division, TASS cite simplement Devin Nunes et Mike Pompeo, qui ont tous deux cherché à trouver et à punir les fuyards qui ont exposé le prétendu programme du Kremlin contre de l’argent au lieu de punir la Russie pour avoir mis un prix sur la tête des Américains soldats.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.