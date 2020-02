El Motagua, qui dirige le Vénézuélien argentino-hondurien depuis six ans, a battu le Real España, de l’Uruguayen Ramiro Martínez, samedi, 1-0, et continue de diriger le tournoi hondurien de Clausura, au début de la huitième journée.

A domicile à Tegucigalpa, Motagua a mieux mené le match et aurait pu le gagner pour plus de buts, mais les bonnes interventions de la défense et du gardien du Real Espagne, Luis Lopez, l’ont empêché.