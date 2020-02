Mouchoir pour # 19F: la mobilisation a commencé à travers le pays pour réclamer l’avortement légal

Cette fois, la rue n’est pas divisée. # 19F est la «Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement légal et sûr» et, étant une date féministe, il n’y a pas de clôtures qui séparent les verts célestes. Les écharpes ne sont que vertes et sont prêtes à être hautes à 19 quand tout le pays se fait simultanément un nouveau «mouchoir fédéral» pour exiger que l’avortement légal devienne loi cette année.

Avec tout son poids symbolique, le Congrès national a de nouveau été au centre de la concentration de ceux qui sont sortis “dans la rue” pour demander aux députés, députés et sénateurs de voter en faveur du projet présenté et à huit reprises pour la Campagne pour un avortement légal, sûr et gratuit.

La scène est déjà montée sur Entre Ríos et les rues coupées. Sur leurs tables, également à 19 ans, le collectif chilien “Las Tesis”, auteurs du phénomène mondial “Le violeur sur votre chemin”, mènera une chorégraphie avec des paroles adaptées au problème local. La performance des femmes aux yeux bandés, réalisée pour la première fois publiquement avec les paroles modifiées, promet d’être choquante.

«Le patriarcat est un juge, ce qui nous oblige à accoucher, et notre punition est la violence que vous voyez. C’est un fémicide. La maternité comme destin. C’est un viol. C’est un avortement clandestin », explique une partie de la lettre adaptée, à laquelle l’écrivaine argentine Claudia Piñeiro a participé. Piñeiro, avec d’autres auteurs, a déjà commencé ses expositions dans la tente 4, dédiée à la «fiction». Dolores Reyes, auteur de Cometierra, et Belén López Peiró, auteur du livre «Pourquoi es-tu revenue chaque été», qui ont lu un fragment de son livre sur les abus sexuels, «tente pleine», ont également exposé.

Il y a déjà des femmes et des dissidents assis en rondes sur l’avenue coupée, buvant du maté, se peignant le visage avec des paillettes vertes ou violettes, acceptant l’invitation de la Campagne: “Je suis venu pour faire partie de l’histoire”. Parmi tous et à une table où ils invitent des collages, Laura, une enseignante de 53 ans, en a monté un avec plusieurs slogans – “Mon corps, ma décision”, “L’avortement légal pour ne pas mourir” – et a dit Infobae: «Je suis venu parce qu’il faut qu’ils nous revoient dans les rues. J’espère que ce mouchoir est un autre coup de pouce pour que la loi sorte. »

À côté d’elle, Agustina, 19 ans, est venue avec sa mère et a monté un collage en rouge avec la phrase “Assez de morts par avortement clandestin”. Il dit qu’il répond à tous les appels depuis 2018 et espère que “quelque chose peut être changé, que ce soit la loi”. Cecilia, 25 ans, et Wendy, 24 ans, sont amies et sont arrivées de Quilmes. Ils sont venus, disent-ils, «pour que ceux qui ne peuvent se permettre un avortement puissent le faire en toute sécurité. Nous espérons que cette année sortira parce que ce gouvernement a une autre approche. » Ils sont attentifs et correspondent au reste: ils veulent que le projet de loi préparé par le gouvernement soit en accord avec celui approuvé par le mouvement féministe.

Près de l’endroit où ils discutent Infobae, La photographe Eleonora Ghioldi a présenté une projection dans laquelle elle a montré un travail intitulé “Legal Abortion Now”, où elle parle aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants, aux sociologues et aux personnes qui ont avorté pour leur poser la même question. “Pourquoi l’avortement légal oui?”. Avec l’idée de montrer que les avortements se produisent dans tous les corps, il a interviewé également aux filles en fauteuil roulant et aux hommes trans qui ont la capacité de faire des gestes et par conséquent, elles subissent également les conséquences de l’avortement clandestin.

L’heure du “pañuelazo” approche et les femmes de tous âges continuent d’arriver. Alicia, également enseignante et membre du congrès, raconte Infobae: «Je viens toujours. Je pense que cette année, la loi sera approuvée tant que nous continuerons à insister dans la rue. » Après ce qui s’est passé l’année dernière – en référence au rejet au Sénat du projet de loi qui avait été à moitié sanctionné par les députés – il a gardé son mouchoir «mais aujourd’hui je l’ai retiré et mis dans mon sac à dos ».

Il y a du merchandising: 30 épingles de pesos avec des poings et des écharpes vertes, également avec des héroïnes de séries ou des personnages féminins comme Mary Poppins ou Alice au pays des merveilles. Foulards à 100, non seulement verts, symbole de la revendication pour un avortement légal, sûr et gratuit, mais oranges – symbole de la séparation de l’Église de l’État – et violettes, qui représentent la lutte pour les droits des femmes. Vous pouvez également acheter “Feminaipes”, ponts où les protagonistes ne sont pas des rois ou des bottines mais des poings fermés avec des écharpes vertes attachées au poignet et, bien sûr, des reines. Il existe également des spectacles de stand-up féministes, les plus applaudis jusqu’à présent.

Parmi la foule se trouve également l’écrivain Ana Correa, auteur du livre “Nous sommes Bethléem”, qui raconte le drame d’une jeune femme emprisonnée à Tucumán après un avortement spontané. “Toutes les mobilisations du mouvement des femmes et de la diversité m’appellent parce que nous avons beaucoup à lutter pour respecter nos droits en Argentine”, a-t-il déclaré. Infobae Correa, qui avait la présence du président Alberto Fernández dans la présentation de son livre. “Je pense que cette année, la loi sortira, nous en avons besoin: c’est une dette que la démocratie argentine a envers les femmes et qui doit être payée”.