“Mudanza”, une histoire de Santiago Craig

Nous pensions que maintenant tout irait mieux. Voilà pourquoi nous avons déménagé. Près de quinze pâtés de maisons de la maison, sans changer de quartier. Nous sommes allés dans une rue bordée d’arbres, derrière la gare. Une plus grande maison À l’étage, il y avait une nouvelle terrasse de maison, une girouette métallique avec un coq qui pointait toujours du même côté. Il avait un réservoir d’eau noire qui, dans l’après-midi, a projeté une ombre de robot sur le sol. Nous avons dit «maison» à l’autre, à la précédente. Il faut quelques mois pour arrêter de raconter cette “nouvelle maison”.

Nous venions de vivre quinze ans dans un appartement sans soleil et nous étions fascinés par le ciel, l’air, les larges fenêtres. Le toit orange qui n’a jamais fini et qui était un immense nouvel espace pour jouer. Nous avons vu nous quatre courir avec des seaux et des tuyaux; On sent la demi-ombre dans la cour intérieure tamiser le passage de l’air frais. Nous avons été éblouis par une vie que nous imaginons là-bas, une vie possible. Nous ne pensons pas à l’installation électrique, aux problèmes d’humidité, à la chaleur collante, aux portes gonflées. Nous ne voulions pas aller au-delà, dans notre maison, aller ailleurs, faire autre chose. C’est pourquoi nous l’avons choisi.

Quand ils ont ramené les paniers à la maison, dans la vieille maison, il y avait une ligne rose dans le ciel. J’étais descendu pour aider ceux qui ont emménagé, mais ils ont dit non, ce n’était pas nécessaire. Je me suis levé et je les ai regardés décharger, empiler, grimper, descendre, désempiler. Celui qui a bougé le plus était court et avait la province de Buenos Aires tatouée sur la jambe droite jumelle. Il m’a demandé une cigarette et, comme il m’en restait une, nous l’avons partagée. Il m’a parlé du paradis, a dit qu’il faisait beau, mais qu’il allait pleuvoir. Je lui ai dit que là, au-dessus des carrés, ces couleurs étaient toujours visibles l’après-midi. Ils sont similaires, a-t-il dit, le bleu clair et le rose. Il m’a aussi dit que nous avions beaucoup de choses, que c’était un grand pas. Je lui ai parlé du buffet, des fauteuils, de la table de cuisine. “Les pires sont les plus petites choses”, a-t-il déclaré. “Les jouets, les disques, les livres.” Il m’a dit qu’ils n’avaient jamais fini, ils ont joué. Il m’a dit que j’aurais aimé déménager dans une grande maison, pour que tout rentre. Nous avons parlé un peu plus d’autres choses. Du quartier, de la chaleur, de la Copa Libertadores. Quand nous avons fini la cigarette, il a continué seul.

La nuit, au lit, acculé par les paniers et les cartons, nous planifions avec Mercedes les étapes à suivre. Je lui ai dit, comme si c’était mon idée, comme si j’avais pensé à l’époque, que la chose difficile allait être d’emballer les plus petites choses et que c’était la première chose que nous devions faire. J’ai dit “les livres”, j’ai dit “les disques”, j’ai dit “les jouets”. Je lui ai dit que le garçon du déménageur m’avait demandé si nous avions lu tous les livres. «Et que lui as-tu dit?» «Je lui ai dit que certains oui et d’autres non.» Les livres étaient maintenant dans des boîtes. Dans soixante-douze boîtes. La seule lumière dans la pièce était la télévision, le seul son. La lumière était blanche, elle était intense. Faux Le père de famille et Peter, le père, ont couru nus dans une base militaire, deux soldats l’ont jeté à terre et l’ont frappé avec ses bâtons. Nous ne regardions pas, mais nous avions la même apparence. Mercedes caressa ma poitrine distraite; Moi les jambes.

“Combien de livres aurons-nous lus entre les deux?”

Avec rien, l’appartement était autre chose. Une chose facile, sonsa. Toutes les fenêtres s’ouvrent, la lumière apparente des ampoules accrochées au plafond, une odeur neutre et minérale. C’était propre. Silencieux J’allais y vivre d’autres personnes dans quelques jours: des étrangers. En l’état, c’était l’endroit idéal pour les autres.

J’étais le dernier à partir et j’ai tout vérifié. Il y avait une chaussure dans un placard, une applique murale, un demi-miroir. Il y avait une poupée Matute, le policier de Don Gato, allongée à côté du bidet. J’ai tout mis dans un sac d’épicerie et je l’ai emporté avec moi. Un sac vert Avant de partir, j’ai également pris un timbre de San Cayetano par la porte. Je ne savais pas qui l’avait mis là. Ma maman, probablement. Il fait ces choses. Créer Je ne voulais rien laisser en vie à ceux qui sont venus, rien avec l’histoire, rien de la nôtre. Je suis sorti, j’ai verrouillé la porte et j’ai posé ma main sur la porte grise. Je l’ai caressée parce que j’étais seule, parce que je voulais faire ça, parce que j’avais vécu là-bas et maintenant je partais.

Nous ne savions pas comment nommer de nouvelles choses. Nous avons dit “hall” au bouclier, “salle à manger” au salon. Les garçons voulaient sortir sur le patio et ils sont sortis, mais ils ont dit: “Allons au balcon.” Nous ouvrons les boîtes, vidons les paniers. Nous avons fait des montagnes d’ordures. Nous ne savions pas par où commencer.

Nous avions passé quatre heures à regarder les meubles et les caisses se lever. Les escaliers changeaient tout le temps. Parfois, ils étaient plus longs, parfois plus courts. Les changeurs étaient silencieux. Nous étions admirés.

Bien que la nouvelle maison soit plus grande que la précédente, les choses ne sont pas entrées. Mercedes remplit les sacs à déchets de jouets, de magazines, d’ornements. Vous voulez qu’il ait semblé bon de bouger, mais maintenant nous avons vu des absurdités. Je me suis échappé à la quincaillerie, au supermarché, à la buanderie. À n’importe quel endroit où il n’y avait pas de poussière, de carton et de ruban d’emballage et cette lumière blanche, solide et constante qui entrait par la fenêtre. Il a parlé un peu plus avec les caissiers, avec la quincaillerie. Ça a pris. Quand il est revenu, silencieux, sans rien dire, il a percé le mur et ajouté des trous, accroché des supports. Mercedes nettoya et la poussière réapparut derrière elle. La poussière avait une ombre, une aura, une queue, comme des comètes. Mais Mercedes a nettoyé de la même manière. J’essayais d’être heureux, chaque fois que je levais les yeux du sol, je faisais un clin d’œil, un sourire.

Pour dormir, nous avons tout verrouillé avec un loquet. Nous avons tous deux serré nos mains, nos mâchoires. Nous avons bavardé très doucement.

«Nous respirons de la poussière. Est-ce que cela blessera les garçons? “

Les enfants ont aimé l’aire de jeux. Une ombre uniforme se forma, un air coulait. Le sol était de grandes tuiles carrées. Ils ont monté une petite maison avec la tente et les draps. Simon était simplement accroupi et Mina attendait à l’intérieur. Ils ont joué pour vendre et acheter des jouets, pour changer les couches d’un bébé en plastique. Ils se sont battus pour des broches. Les deux voulaient avoir les rouges, les verts, les jaunes. Mercedes et moi sommes allés d’un côté à l’autre déplacer des boîtes, visser, déballer des emballages. La nouvelle maison était longue. Les environnements étaient disposés de la rue au fond. La nouvelle maison est entrée à l’intérieur. Sans nous dire quoi que ce soit, nous le divisons en deux, comme l’ont fait les bébés avec le tendre. De la cuisine à la rue en était un, de la cuisine au patio en était un autre. La cuisine était le centre de la maison. La division n’était pas exacte, elle n’était pas géométrique, mais elle était naturelle. Vers la rue se trouvaient le salon, les salles de bain, les chambres. Vers le patio, la buanderie, la salle à outils, le bureau, l’escalier circulaire menant à la terrasse. Les enfants ont dit «boutique» à leur petite maison. Achetez pour les affaires et la façon dont ils appellent les tentes dans les dessins animés. Pour répéter ce qu’ils ont vu à la télévision, ils ont également chanté une chanson qui disait “home sweet home, my house is my place …”. Comme il faisait chaud, ils marchaient tout le temps en cuir, pieds nus, avec leurs ampoules Minnie, leur slip Spiderman. Ils ont dansé. Nous leur avons dit qu’ils n’avaient pas à marcher comme ça, qu’il y avait de la poussière dans la maison, qu’il y avait des araignées. Ils sont allés entre les draps ou ont cherché leurs coins. Parfois, ils étaient perdus pendant un certain temps, se cachant dans un trou et nous jouions pour les retrouver.

Pendant les premières semaines, nous avons eu du mal à nous reposer. Mercedes m’a dit un soir qu’elle avait peur d’avoir peur. Peur de la maison. Je lui ai dit que c’était à cause des nouveaux bruits, à cause du manque d’habitude. J’ai énuméré toutes les mesures de sécurité qui nous protégeaient. Je lui ai dit que nous étions couverts. Elle m’a dit que la peur était autre chose. Je lui ai dit que les autres choses n’existaient pas, mais je n’y pensais pas. Il me semblait que le lit était plus grand dans la nouvelle maison; Qu’elle était plus loin. Je l’ai prise dans ses bras et elle a posé ma tête sur ma poitrine. La serrer dans ses bras était inconfortable, même si le lit était le même et nous aussi.

Il y avait un bar de l’autre côté de la rue, et c’est pourquoi des conversations et des rires se faisaient entendre la nuit. Il n’était pas rare que l’un d’eux se réveille et trouve l’autre éveillé. A n’importe quelle heure. Écouter ce que les gens du bar ont dit. Avec de petits yeux, mais ouverts, nous avons demandé à nous reposer. On se disait d’essayer de dormir, que tout allait bien. Que le désordre était sorti.

Pour cette insomnie, nous étions seuls la nuit. Pieds nus. Nous deux, mais aussi les garçons. Nous sommes allés à la salle de bain, pour nous verser un verre d’eau dans la cuisine. Nous n’avons pas trouvé comment allumer la lumière, nous avons été surpris par le mobilier.

Un matin, j’ai rencontré Mina dans le couloir. Elle était assise par terre, étreignant son lapin céleste. Cecilio Il m’a dit qu’il n’avait pas su comment rentrer, qu’il ne pouvait pas nous trouver. Il m’a dit que dans la nouvelle maison, il était perdu.

La maison n’était pas si grande, elle était différente, donc elle semblait désolée. Nous étions toujours désorientés. Il s’agissait de nous accommoder.

Quand tout le monde a trouvé sa place, j’ai commencé à être plus que tout dans l’étude. J’ai accroché quelques photos avec des photos en noir et blanc, j’ai remonté la bibliothèque, le bureau. J’ai rempli les deux tiroirs en bois avec mes crayons et mes papiers. Des choses que j’avais prises de mes parents à mon appartement, puis à ma maison précédente et maintenant à celui-ci. Cette décision m’a fait penser aux choses que je traînais avec moi. Les choses qu’il a choisies. Dans une enveloppe blanche, il a conservé une trentaine de timbres de communion. Dans chacun d’eux il y avait un nom en lettres dorées, bleu clair, bleues: mes camarades de quatrième année. Dessins d’anges et de mangeoires, d’hôtes illuminés, de colombes blanches. J’ai également gardé des lettres de petites amies, des emballages en chocolat, des photos de passeport. Il a conservé une médaille de troisième place.

Il y avait une grande fenêtre dans le studio. Il pointait vers l’ouest et le soleil qui venait dans l’après-midi était chaud, moins écrasant que la cuisine et la salle à manger. Là, il passait du temps à travailler et écoutait peu les bruits de la maison. De temps en temps, je m’ennuyais et traversais le couloir, la cuisine, le salon. Il cherchait les garçons dans sa chambre, Mercedes où qu’il soit, pour lui demander si tout allait bien, pour les embrasser. J’ai toujours trouvé un détail différent dans mes voyages. Une fissure, une tache humide, un relief ondulant dans le cadre d’une porte. Les garçons étaient presque toujours séparés, dessinant, faisant des rangées de blocs et de voitures. Parfois, ils me demandaient de leur raconter des histoires. Comme j’étais distraite en regardant les souvenirs que je trouvais dans les tiroirs, j’avais toujours quelque chose à dire. Je leur ai parlé de mes camarades de classe du primaire, comment nous avions volé un lapin à un vétérinaire une fois et l’avons adopté. Nous l’avions tellement nourri que l’insecte était mort indigeste. Goodies que nous lui avons donné. À sa mort, nous l’avons enterré dans un terrain vague, à côté de la maison de Juan Manuel, devant le champ des Excursionists. Nous avons mis une boîte de bonbons au coing comme pierre tombale et au dos, nous avons écrit son nom: Palmito. Parce qu’il était blanc, à un moment donné, tubulaire, non affecté, nous l’avions appelé ainsi. Je leur ai également parlé des jouets fournis avec les chocolats de Jack, de l’odeur du tabac à pipe que mon grand-père avait sur mes doigts, d’une récompense qu’ils m’avaient donnée une fois sur une place de la ville, loin, près d’une gare. train J’ai été distrait par les anecdotes et elles partaient. Je parlais seule, écoutant l’écho de ma voix disant toujours la même chose. Puis il est retourné au studio. J’ai traversé le salon, la cuisine, le couloir et me suis assis pour être là longtemps après que le soleil chaud soit parti.

Mercedes était devenue obsédée par les araignées. Ils étaient surtout sur le toit, dans des endroits faciles à voir et difficiles d’accès. Les araignées n’avaient pas de viande, elles étaient comme des fleurs en fil. Elle a dit que les araignées avaient mal piqué de nouvelles personnes. Je ne savais pas d’où venait l’idée, mais j’étais convaincu. Il a dit que les araignées avaient une sorte d’odeur, un capteur qui a détecté le nouveau et l’a attaqué. Cela a marqué leur territoire. Ce que j’ai pu voir, c’est que les araignées étaient loin, plutôt qu’elles nous évitaient. Il y en avait un dans la pièce, à côté du plafonnier. Quand nous nous sommes endormis, nous l’avons vue. J’étais toujours immobile, mais chaque soir j’étais toujours dans un endroit différent. Mercedes a dit que l’araignée nous mesurait, qu’elle se déplaçait latéralement, qu’elle avait tissé sa toile avec malveillance. Je lui ai dit tous les soirs que j’allais acheter un plumeau pour la tuer le lendemain. Je m’allongeai sur le dos et mesurai la distance entre le lit et le plafond, entre l’araignée et nous. Au fil des jours, il me semblait que l’araignée s’éloignait de plus en plus. Quand j’ai quitté la maison, j’ai oublié l’araignée, le plafond, le plumeau. J’ai fait mes affaires. J’étais dans le monde. Et je n’ai pas pensé à l’araignée avant la nuit.

Couverture de “The Storms” (Entropie) de Santiago Craig

À l’extérieur de la maison, c’était pareil. Quand il a fermé la double porte vitrée avec la clé plate, grande, inconfortable, quand il a salué les voisins inconnus, quand il a traîné les garçons le long du trottoir, se battant toujours un peu, les pressant. Le même air froid avec lequel l’automne commence depuis que je suis né, et aussi avant, mais surtout depuis que je suis né, puisque je me souviens que mon nez résistait encore, agité, mouillé, pour laisser passer l’été, à faire jours plus courts et plus similaires. De même. Rien à l’extérieur n’indiquait que nous n’étions plus à la maison, que nous ne venions plus du même endroit, ni mes enfants ni moi, racontant d’où venait cette fatigue différente, ces yeux chinois, les mots qui mettaient du temps à passer de l’intention au son , qui s’est allongé en une voyelle bovine sans fin et n’a jamais été dit. Au travail, ils ont déduit mon stress de bouger, ils ont supposé quelque chose de plus distrait, épuisé, mais ils ne m’ont pas dit: qu’est-ce que ça fait de vivre dans un nouvel endroit maintenant? Comment est-ce d’avoir vu que tout ce que vous avez peut être emballé avec des draps, des paniers, des boîtes? Qu’est-ce qui vous impressionne des plafonds inconnus, des plinthes à demi-murs, de ne reconnaître aucune odeur, aucun pli habituel dans la lumière qui réchauffe les stores? Rien n’avait changé pour personne. Et je voulais dire des choses qui semblaient ridicules. Que, même si à l’extérieur, tout est resté le même, à l’intérieur de la maison, tout a changé. Je voulais leur demander si ça ne leur était pas arrivé, regarder une araignée depuis longtemps, la même araignée, et penser qu’elle était peut-être propriétaire de quelque chose qu’on utilisait sans permission, sans savoir: une pièce, l’air, le monde .

Je me suis toujours concentré sur les jambes de Mercedes. C’était la première chose que j’ai vue. Long, blanc, triangulaire. Les jambes de Mercedes étaient, pour moi, devant Mercedes. Le reste est venu plus tard. Sa façon de parler, ses yeux ronds, son rire. Tout ce que nous sommes maintenant.

Quand il le pouvait, dans les quelques instants où nous traversions et étions seuls, ou avec les enfants distraits dans ses affaires, il se caressait les jambes. C’était une forme domestique de mantra ou de méditation. Bien que je ne sache pas vraiment ce qu’est un mantra. Pas sûr. Ce que je veux dire, c’est que passer la paume de votre main sur vos jambes, distrait, m’a tiré un peu, m’a tiré vers le haut, m’a calmé. Dans la cuisine, pendant que nous dînions, mais surtout au lit, avec elle endormie et épuisée et je regardais tout ce qu’ils donnaient à la télé. J’ai raté ça. Depuis que nous étions dans la nouvelle maison, caressant les jambes de Mercedes comme un chien nain, un lapin chaud. Cette tranquillité.

Dans la nouvelle maison, l’air vibrait, il y avait toujours des papillons quelque part. On parlait peu ou on ne parlait plus. Lorsqu’il tendait son bras, ses jambes n’étaient pas là, il y avait toujours autre chose.

Il y avait des pièces Mercedes. Ses jambes, son dos, ses hanches. Je pourrais le séparer en ces parties. Désagrégez-le. La nouvelle maison avait aussi été d’abord le sol sale, les hauts plafonds, l’étrange lumière de la salle de bain, le bruit la nuit, les araignées. Alors il la connaissait aussi.

Peu à peu, parfois, ces pièces se sont réunies, elles ont commencé à assembler cet endroit où il revenait chaque nuit. Le soleil résistant à peine, vers six heures six heures trente, il envoya des messages à Mercedes par téléphone. “Vos jambes me manquent”, écrit-il. Elle m’a répondu avec des coeurs rouges dessinés, avec des visages jaunes souriant. Mais quand il est rentré, dans la nouvelle maison, pas d’odeur, pas de lumière familiale, pas de conversations chuchotées, le romantisme se dissipait. Je me suis entretenu avec Mercedes, à propos de mon travail, depuis le bouclier, pendant qu’elle essayait dans la cuisine de savoir quoi faire avec la fumée, la friture, la chaleur. Il ne m’a pas écouté et j’ai arrêté de parler, parce que ça allait. De quelque part, on pouvait toujours entendre la voix des garçons se battre. Ce que je n’ai pas dit, c’est que, comme je me déplaçais, dans la maison, au bureau, à la banque, sur les bulletins de vote et les arrangements et les comptes, j’avais l’impression de pousser une pierre carrée. Un de ces mastodontes avec lesquels les esclaves d’autrefois ont construit des temples et des pyramides. Comme les esclaves, je connaissais la pierre, mais pas la pyramide. Je connaissais la mécanique, je l’ai répété, mais je ne connaissais pas le plan. Il a erré en pensant aux jambes de Mercedes et quand il s’est couché la nuit, Mercedes était déjà loin. Je ne pouvais pas la toucher. Je me suis endormi, et chaque partie de celui-ci, chaque partie de la maison était loin.

Le bruit des garçons ressemblait à du fromage. Je l’imaginais ainsi et écrivais dans la lumière blanche de l’ordinateur, avec le curseur vacillant, que le bruit des garçons était jaune, doux, avec des trous. Le bruit des garçons venait d’ailleurs. J’étais toujours assise, toujours avec une paupière allergique qui démange. Finir quelque chose qu’il avait laissé en deux, chercher ce dont il avait besoin sur Internet, écrire. Je voulais mordre le bruit des garçons, le manger entre deux pains et le mettre à l’intérieur. Je les ai vus peu. Ils avaient choisi leurs coins dans la maison, leurs lacunes, et, quand l’hiver est arrivé, nous avons à peine traversé. Je n’ai pas beaucoup vu Mercedes non plus. Parfois, il m’envoyait un message ou m’appelait de n’importe où. Il m’a dit: “Viens.” Je lui ai dit cela dans un moment, mais il m’était difficile de monter sur la route pour elle et, plusieurs nuits, je me suis allongé sur le canapé et j’ai dormi là.

Allongé, il a énuméré toutes les choses qui devaient encore être réparées dans la nouvelle maison. Les plinthes, les stores, les serrures. Ces inquiétudes se mêlaient aux souvenirs de la journée et à ce mélange mes rêves étaient faits. La fenêtre d’étude avait des cadres en bois et ne pouvait pas être ouverte car ils avaient enflé. Dans la fenêtre, quand il pleuvait, les gouttes rebondissaient fort. Mélangé au bruit des garçons, le bruit de la pluie sonnait un peu extraterrestre. Et il a beaucoup plu. Toujours. Ensuite, j’ai rêvé des gens qui caressent les autels des vierges dans le métro et se tiennent là, posant leurs mains sur les pieds en plâtre, les regardant dans les yeux ou les yeux baissés, coincés dans le sol graisseux. Je les ai approchés dans le rêve, sans honte, parce que je savais que ce n’était pas vrai ce qui se passait, que j’étais endormi et pas là avec eux, et je les ai entendu murmurer d’une voix pluvieuse, d’une voix martienne, qui s’il vous plaît faites-les pousser du bois dans les creux du mur, que les fenêtres cassées les couvriraient, que les poignées de porte se soudaient à eux. J’étais désolé pour sa foi, une chaleur dans sa poitrine. J’ai aussi commencé à prier. Ai-je demandé avec eux. Je me suis réveillé effrayé et, entre sommeil et éveil, j’ai supposé certains miracles. Il retourna au moniteur, au curseur vacillant et écrivit sur les choses dont il rêvait, les trous d’air dans le bruit des garçons, les vierges de plâtre. Il traversait les couloirs, la salle à manger, le salon, les salles de bain. J’ai dépassé le côté de l’escalier circulaire, brisé les toiles d’araignées avec ma main, puis soufflé mes paumes, caressé ma poitrine pour me réchauffer. Parfois je venais dans le couloir, parfois dans le fauteuil, dans la chambre des garçons, même, de temps en temps, dans mon lit. Tout le monde dormait à tout moment et après avoir fermé les yeux, c’était à nouveau pendant la journée.

Une nouvelle maison apprend à mesurer l’enthousiasme. Rien que l’on branche, rien que l’on aime ne tient. Il y a toujours un centimètre de plus dans ce que l’on fait, un centimètre de moins. Les étagères se tordent, le ruban se décolle, les ampoules explosent tous les deux jours et le signal Internet n’est jamais solide. C’est pourquoi, lorsque le printemps a commencé et que le sol était propre, toutes les boîtes vides, les stores en place, l’odeur du bois et du café déjà installés, nous avons cessé de faire les choses. La maison allait être comme ça, au moins pendant un certain temps; J’étais prêt.

Dans cette maison terminée, nous avons affiché nos jours comme une nappe dans l’herbe. Chacun d’eux: partir tôt, presque la nuit, revenir l’après-midi ou à l’heure du dîner, rester. En faisant ce qui devait être fait, nous nous sommes habitués à y vivre jusqu’à ce que nous oublions la nouveauté. Nous nous sommes vus peu, nous nous sommes rencontrés. Certains jours dans la grande salle de bain, d’autres dans la cuisine. Quand nous étions ensemble, nous ne disions presque rien. Nous avons parlé, oui, mais sans savoir quoi. Nous avons accepté que chacun soit à sa place, avec ses affaires. Depuis le studio, j’ai regardé le hall grandir, s’étirer comme un bâillement jusqu’à la buanderie, la cuisine, le salon, les chambres. Ils dépassèrent les silhouettes des garçons et de Mercedes en flammes pendant un moment et disparurent comme les miroirs à eau sur les autoroutes. Je les ai regardés passer et leur ai crié de faire attention aux araignées, de ne pas courir, de ne pas être dérangé, de mesurer les distances, les bords. Il a dit ce que disent les parents. De plus en plus fort et, à mon regret, avec surprise, chaque fois avec moins de conviction. Je savais qu’ils ne m’écoutaient pas et qu’en plus, ce que je pouvais crier n’était pas important non plus. La maison a avalé ce qu’il a dit, ses pas, le peu de temps que nous avons passé ensemble. Mercedes a dit que ses phrases de maman aussi, se plaignaient de la même chose, mettaient les mêmes problèmes simples à travers les nuages. Je l’ai écoutée alors que l’eau se fait entendre dans les tuyaux. Bientôt, nous allions tous les deux avoir quarante ans.

Nous pensions que tout irait mieux et c’était vrai. Dans la nouvelle maison, en quelque sorte, les choses fonctionnaient. Ce n’était pas l’idée que nous avions, le plan que nous avions dessiné sur les nappes en papier des bars, dans les cahiers d’école lorsque nous faisions des listes. Nous courions, oui, de temps en temps sur la terrasse, jetant des seaux d’eau quand l’été arrivait, nous nous allongions sur le dos sur le sol orange pour voir le ciel. Nous avions tous plus d’espace avec le mouvement, nous pouvions mieux respirer, nous avions plus d’air. Bien que le froid et la pluie aient été en hiver et en été, la chaleur accablante est revenue. Une brume d’humidité qui s’estompait dans la maison, drainée à la recherche de bords frais. Les choses ont fonctionné parce que nous savions que nous ne saurions jamais toute la maison, fini. La maison était cet endroit et nous y étions. Les enfants dans la cour vendent des broches entre les draps et nous deux quelque part. Moi, dans le bureau; Mercedes, dans la pièce, regardant la toile d’araignée tisser au plafond. Nous ne les tuons jamais, nous les laissons. Nous ne finissons pas non plus de couvrir tous les trous, d’envelopper tous les câbles avec du ruban adhésif. On reste comme ça. On se réveille la nuit. Pour le bruit ou pour autre chose. Et nous marchons On marche Dans l’obscurité. Et là où nous n’en donnions pas plus, nous nous blottissons pour nous reposer. Ainsi, nous avons appris à habiter ces espaces de la nouvelle maison. Perdu et ne pensant pas à où nous étions auparavant. Nous n’avons rien dit, mais nous savions tous les quatre que la maison changeait chaque matin, chaque après-midi, chaque nuit. Que certains jours c’était plus grand, d’autres plus grands; qu’un petit matin était une autoroute dans le couloir, la salle de bain un stade. On se touchait les cheveux quand on se voyait, on grimaçait, on se reprochait des absences, on se disait quelque chose qui nous était arrivé dehors cet après-midi-là, il y a quelques jours. Nous nous sommes battus pour nous battre, nous nous sommes embrassés. Nous ne parlions presque plus de la maison. De temps en temps, les garçons nous ont dit que la nuit, le sol était froid et les murs brûlés.

