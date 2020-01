L’Espagnole Garbiñe Muguruza a signé ses premières demi-finales à l’Open d’Australie après avoir battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30) 7-5 et 6-3, et affrontera la Roumaine et la quatrième favorite Simona Halep en demi-finale.

«Je me suis adapté aux circonstances, parfois tu ne te sens pas très bien mais tu dois continuer à te battre. Très heureux d’avoir remporté ce premier set », a-t-il déclaré après sa victoire.