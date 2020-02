Muguruza se poursuit fermement à Doha; gagne Yastremska et est déjà dans le quart | Sports pratiques

Joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza Il a remporté une autre victoire notable en huitièmes de finale à Doha, où il a battu l’Ukrainien Yastremska par un fort score de 6-2 et 6-4 avec pratiquement aucun signe de doute.

Le joueur né à Caracas continue de démontrer que son démarrage en 2020 est difficilement améliorable et chaque fois qu’il commence à obtenir des victoires plus importantes et importantes. Oui ce mardi passé sur Tomljanovic, Aujourd’hui, elle a fait de même devant la joueuse ukrainienne, qui a été vaincue du début à la fin.

Muguruza, sans hauts et bas

Il a mieux résisté au deuxième set Yastremska, qui a réussi à égaler quatre et semer le doute dans le match, mais Garbiñe a su mettre fin à l’affrontement avant que cela ne se complique. Muguruza Il a toujours été en avance, a toujours dominé les sensations et c’est pourquoi il a certifié son classement pour quarts de finale de la meilleure façon possible. Il ne semble pas y avoir de joueuse sur le circuit plus en forme qu’elle. Il n’a qu’à terminer avec la victoire dans l’un de ces tournois.

La première partie était une parfaite démonstration de ce qu’elle est aujourd’hui le joueur de tennis espagnol, une joueuse pratiquement sans hauts et bas, qui maintient une régularité constante dans son jeu, qui gouverne le service et maintient une mentalité positive et une compétitivité féroce qui l’élèvent à un niveau que peu de joueurs peuvent atteindre dans le circuit actuel de la Wta.

Par conséquent, jusqu’à présent cette saison, il a déjà signé, au moins, des quarts de finale, dans les trois tournois importants qu’il a disputés, signe sans équivoque qu’il a récupéré sa meilleure version et que son union avec Conchita Martínez C’est aussi bon que presque tout le monde s’y attendait.

Aujourd’hui a gagné par 6-2 et 6-4 et une position parmi les huit meilleurs DohaCependant, la peinture ne permet pas une pause. Et moins à ce stade.

Barty, quart de rival

Ce jeudi, au dernier tour de la journée, vous devrez mesurer votre force face à l’Australien Ashleig Barty, actuel numéro un mondial et qui arrive après n’avoir pas eu à jouer son duel de huitièmes avant le retrait de Rybakina, donc Barty n’a même pas eu à sauter sur la piste qatarie.

