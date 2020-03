Multivarejo trouve la solution parfaite pour automatiser ses processus logistiques: DocPath Kiosk | Communiqués

DocPath a aidé Multivarejo à mettre en œuvre une solution parfaite pour l’un des défis les plus importants que la multinationale a trouvés pour optimiser ses processus logistiques. Certains des avantages les plus importants de la solution documentaire sont: l’optimisation et la numérisation d’une grande variété de processus logistiques, mais également une réduction considérable du volume d’impression

DocPath, une multinationale spécialisée dans le développement de solutions logicielles documentaires avancées et de gestion des communications clients, optimise et résout la difficulté de Multivarejo, dans l’automatisation de ses processus logistiques. À partir du moment où le transporteur recueille la documentation, jusqu’au, il la renvoie dûment signée et numérisée pour être téléchargée dans sa base de données. Améliorer et optimiser, sans avoir à intervenir des tiers dans ce workflow. Le nouveau processus mis en place par l’entreprise propose que le transporteur autogère le flux de travail, étant le seul impliqué. Améliorer l’administration des travaux et raccourcir les délais.

Les expéditions commencent et se terminent par des connaissements, parfois abrégés en B / L ou BOL, c’est un document nécessaire pour le transport de marchandises. BOL fonctionne comme un reçu pour les services de fret et est un document juridiquement contraignant qui fournit au chauffeur et au transporteur tous les détails nécessaires pour traiter l’envoi de fret et être correctement facturé.

La multinationale brésilienne Multivarejo utilise désormais la nouvelle solution DocPath Kiosk, un nouveau logiciel complet développé spécifiquement pour optimiser et numériser une grande variété de processus logistiques.

La solution comprend une application centrale de traitement des services Web installée sur un serveur Windows; Kiosk, une application d’interface installée sur différents postes de travail; avec d’autres applications DocPath, pour un affichage correct à l’écran, une signature électronique par le conducteur et un stockage numérique, ce qui facilite grandement le classement et la récupération de ces documents signés.

La borne libre-service de la solution DocPath KIOSK a été conçue pour être exécutée sur une machine cliente, où les besoins peuvent être adaptés via plusieurs écrans configurables et peuvent être ajustés pour effectuer le flux souhaité. Ce package multilingue permet la visualisation et la signature électronique à l’aide d’une tablette numérique. De plus, la solution possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour s’intégrer de manière transparente au processus d’impression de plusieurs documents.

Le Kiosk Service pack est un service Web qui offre à ses utilisateurs la possibilité de gérer des utilisateurs, de stocker et d’analyser différents formats de fichiers et d’afficher des informations sur chacun des documents ou groupes de documents dont l’itinéraire est composé. Il offre la possibilité de configurer les informations qui doivent être stockées et affichées sur le Web afin que le client puisse suivre ses documents en temps réel.

Comme le logiciel documentaire DocPath a répondu de manière adéquate aux besoins commerciaux et techniques spécifiques de l’entreprise et que l’intégration avec son système existant a été facile, la multinationale a réussi à transformer et à optimiser les processus de gestion et de génération de ses documents liés à la logistique – BOL et bons de livraison – en un temps record.

À propos de Multivarejo

GPA est le plus grand groupe de distribution alimentaire en Amérique du Sud, une société du groupe Casino présente dans toutes les régions du Brésil. GPA Food, Multivarejo (hypermarchés, supermarchés, dépanneurs) etc.

https://www.gpabr.com/en/business-and-brands/business/multivarejo/

