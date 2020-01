Musique populaire argentine divisée par Sandro, Pappo, Spinetta, Sumo et Yupanqui

Lorsque les lumières se sont éteintes, les strophes de l’hymne national argentin entonnées par Ricardo Mollo avec la musique de l’orchestre philharmonique de Mendoza ont explosé des haut-parleurs. Le public, une foule de 140 mille personnes qui se sont rassemblées sur la promenade de l’Ermitage, rugit-il parce qu’il savait déjà ce qui allait arriver. Tout comme la strophe finale a commencé, le “couronné de gloire, vivons”, Mollo s’est incarné, a laissé son sac à dos sur le sol de la scène et a harangué la foule, comme si nécessaire, pour attiser davantage ce feu qui finirait par exploser dans le promesse de “Ou jurer avec gloire mourir”.

Le début du spectacle de Split dans le Movistar FRI Music de Mar del Plata n’était pas un simple geste épique qui était là et maintenant. C’était avant tout un avertissement: À partir de ce moment, des chansons ont commencé à jouer qui non seulement couvraient une bonne partie du répertoire du trio, mais qui ont également servi d’hommage à certaines des différentes musiques populaires argentines.

“Ce n’est pas une réédition, c’est un rachat»Hurla Mollo sur le refrain du remarquable« Poppy of ‘66 » C’était la clé de cette soirée et de ce que Divided a fait sur scène: envers eux-mêmes, avec une carrière qui dépasse les 30 ans, et aussi envers leurs professeurs.

Lorsque cette chanson est entrée dans sa vallée, soutenue par l’expertise de Diego Arnedo à la basse et les tambours pyrotechniques de Catriel Ciavarella, il y avait un camée à Almendra avec “Prière pour un enfant endormi” et salutations à Luis Alberto Spinetta: “Joyeux anniversaire Luis, où que vous soyez”, a déclaré le chanteur et guitariste avant d’envoyer un baiser au paradis. Un geste qui a également été vu après le «j’ai» de Sandro et avant le «sale et bâclé» que Pappo a breveté.

Le moment acoustique, habituel dans ses récitals et dans lequel «le rouleau compresseur» fait preuve de sensibilité, a été prise par l’indigène: le propre pouvoir-chacarera “Huelga de amores” -avec Arnedo à la guitare-; “Vientito del Tucumán”, un poème inédit d’Atahualpa Yupanqui avec la musique originale du groupe; et «Guanuqueando», de Ricardo Vilca de Jujeño, avec Mollo dans la voix, Arnedo dans une grosse caisse et les jujeños de Tres Mundos qui ont ajouté quena, sikus, guitare et charango.

Ruben Rada Il était l’autre invité de la soirée: l’Uruguayen a contribué des congas tribaux pour le mélange “Que tal” / “La tarada blonde”, qui a été épaissi par un fragment de “Black Magic Woman”, popularisé par Carlos Santana.

Après un jam en mode AC / DC pour “Hurlingham Countryman” et le motif de basse indélébile de “Hang Glider” – si fort et en phase avec les vagues de la mer qui se sont brisées derrière la scène -, il y avait de la place pour l’inévitable ” Moment de sumo »: versions de« Crua Chan »,« Nextweek »et« L’œil blindé »presque en continu, séparées par une version puissante de« El arriero »(encore Yupanqui), où Mollo a fini de montrer sa gorge puissante: Il est allé profondément dans la foule en étendant le sentiment et le sens de ce dont il s’agit “Les peines et les vaquitas vont de même”.

La clôture de l’édition d’été de Movistar FRI Music, libre et gratuit, avait aussi, avec deux spectacles, le groupe local Palo Scientists et le chanteur Juliet Rada. Avec les derniers rayons du soleil d’un après-midi plein, autour de 30 °, les Marplatéens ont montré leur grand catalogue – une fusion vitale entre rock, funk et reggae – à travers des chansons comme “Mulo” -adelanto de su album suivant, “Justicialista, Vol. II” -, “Cristo o pardon” et l’éloquent “Marplatense”.

Plus tard, Juliet Rada Il était en charge de son groupe avec l’excuse de filmer les chansons de “Forest”, son troisième et dernier album, qu’il a publié en 2019. Avec sa voix aussi douce que puissante, dans un combo qui unit le R&B à une pop raffiné, il en a chanté “Simple”, “Heart” et “Visionary”, en plus de rendre hommage à son père – qui a tout vu du côté de la scène – avec une lecture de son “Bad”.

En plus de la foule présente, Plus de 2 millions et demi de personnes de tout le pays et d’Amérique latine ont suivi les émissions en streaming, à travers les réseaux de Movistar Argentina et Movistar Play.