Mystère au Tennessee: un bébé a été vu pour la dernière fois en décembre, mais la famille n’a signalé sa disparition que cette semaine

Les autorités de Tennessee, aux Etats-Unis, ils recherchent une fille de 15 mois qui a été vu pour la dernière fois en décembre et dont la disparition a été signalée ces jours-ci, plus de 7 semaines plus tard.

Evelyn Mae Boswell a disparu le 26 décembre 2019, cependant, n’a été signalé manquant que Mardi 18 février, a rapporté le Tennessee Bureau of Investigation (TBI).

Les autorités ont émis une alerte AMBER, le système de notification des mineurs disparus, tandis que le bureau du shérif du comté de Sullivan dans l’État du nord-est a demandé l’aide du FBI et du Bureau d’investigation du Tennessee. Pour sa part, Le département des services à l’enfance du Tennessee a également lancé une enquête.

“Evelyn a été vue pour la dernière fois portant un survêtement rose, des chaussures roses et un nœud rose,” a écrit le Tennessee Bureau of Investigation sur son compte Twitter, dans lequel il a également partagé plusieurs photos du bébé.

Selon les données publiées par les autorités, Evelyn mesure 60,96 cm (2 pieds) et pèse 12,7 kilogrammes (28 livres). A cheveux blonds et yeux bleus

Les autorités ne fournissent pas plus de détails sur l’enquête et n’ont pas non plus révélé pourquoi la jeune fille avait été portée disparue aussi longtemps après les faits. Cependant, selon les médias locaux, les chercheurs ont déclaré que la mère de la jeune fille, une jeune étudiante nommée Megan “Maggie” Boswell, est “impliqué” Dans l’enquête.

«La mère de la jeune fille, Megan« Maggie »Boswell, a été impliquée dans l’enquête avec le père, Ethan Perry, qui est en service militaire, en poste en Louisiane», Le bureau a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail aux médias locaux.

La jeune mère a été accusée sur Facebook par des utilisateurs qui ont demandé à savoir où se trouve sa fille, Signaler le même support. La jeune maman n’a pas publié sur la plateforme depuis septembre, lorsqu’elle a mis en ligne plusieurs photos d’Evelyn et Il a partagé des articles sur les enfants disparus.

Le 6 septembre, Boswell a publié sur les défis de sa vie et «l’amour inconditionnel» d’Evelyn.

“Je ne suis pas la meilleure mère du monde, mais j’essaie si fort pour cette petite beauté,” Il a écrit, ajoutant: «Ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent que je sois une jeune mère, mais je vous promets que ma vie est bien meilleure avec cet ange. Ma vie n’a pas été ruinée quand je l’ai eue, elle m’a donné un but et une raison de me réveiller tous les jours et de m’améliorer. Il n’y a pas d’amour comme l’amour de votre fils! »

Un homme qui a dit avoir eu un rendez-vous avec Boswell en décembre a déclaré à un journaliste qu’il n’avait jamais vu la fille.

Mercredi, le père de la jeune fille a écrit dans un article sur Facebook: «Je travaille actuellement avec les autorités pour trouver Evelyn. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Si quelqu’un sait quelque chose, envoyez-moi un message. »

Selon le Kingsport Times-News, les autorités ont appris pour la première fois qu’Evelyn avait disparu après avoir entendu des proches qui ont déclaré ne pas avoir vu la fille depuis les vacances.

Le comté de Sullivan est situé dans le coin nord-est du Tennessee, près de la frontière avec la Virginie, et compte près de 157 000 habitants.