Mythes de la mutilation génitale: gage de propreté, de virginité et de fidélité | La société

«Dès leur jeune âge, ils nous apprennent que les mutilations génitales féminines sont dictées par le Coran et que ceux qui subissent cette pratique sont plus propres, plus fidèles, ils amènent des vierges au mariage et font mieux les tâches ménagères. Ce sont les mythes de l’ablation, une pratique qui est également combattue en Espagne, où 18 000 filles risquent d’être mutilées selon les données des ONG qui dirigent les institutions.

Ce sont quelques-uns des mythes de l’ablation qu’un groupe de femmes de l’Association des femmes africaines de Castilla-La Mancha (Amaclam) et Médecins du Monde (MDM) essaient de démanteler avec des ateliers de prévention, d’éducation et de formation qui s’adressent aux deux adolescentes des pays subsahariens où la mutilation est pratiquée en tant que professionnels du système de santé et social et enseignants.