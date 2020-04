Nadal et Contador mettent aux enchères des articles personnels pour aider la Croix-Rouge espagnole

PARIS, 8 avril (.) – Alberto Contador mettra aux enchères son vélo du Giro d’Italia et du Tour de France 2011 pour collecter des fonds pour aider la Croix-Rouge espagnole à lutter contre le coronavirus, tandis que Rafael Nadal a rejoint la campagne en faisant don de la chemise qu’il portait lors de sa victoire à l’Open de France l’année dernière.

Contador, vainqueur de sept éditions des tours cyclistes classiques et qui a pris sa retraite en 2017, a déclaré sur Twitter: “Nous nous battons toujours avec ce Covid-19 et je veux faire un effort de plus. Je vais mettre aux enchères ce vélo, original du Giro-Tour 2011 très spécial pour moi, le produit ira entièrement à #cruzrojaresponde “.

L’Espagnol, vainqueur du Tour de France en 2007 et 2009, a été déchu de son titre du Giro d’Italia en 2011 après avoir été testé positif au clenbutérol l’année précédente. Il a également remporté le Giro en 2008 et 2015 et la Vuelta a España en 2008, 2012 et 2014.

Nadal, vainqueur de 19 titres du Grand Chelem, a également utilisé les médias sociaux pour annoncer la vente aux enchères de son maillot. “Je veux faire don du maillot avec lequel j’ai remporté Roland-Garros 2019, c’est l’un de ceux que j’ai porté le jour de la finale. C’est un maillot qui a une grande valeur pour moi”, a-t-il déclaré.

Le vélo de Contador, dont le prix d’entrée aux enchères était de 2 500 euros (2 716 $), avait déjà dépassé 12 400 euros.

Quelque 146 690 personnes ont été infectées par le coronavirus en Espagne et 14 555 sont décédées.

(1 dollar = 0,9205 euros)

(Rapport de Julien Pretot; informations complémentaires de Rohith Nair; édité en espagnol par Javier Leira)