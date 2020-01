Nadal et Ferrer inaugureront la première académie mondiale au Koweït | Réseaux sociaux sportifs

Rafa Nadal et David Ferrer inaugureront l’académie du numéro un mondial du tennis au Koweït lors d’un match d’exhibition qui se tiendra le 5 février, a annoncé vendredi un porte-parole de la Rafa Nadal Academy de Manacor.

“Le duel entre Nadal et Ferrer sera l’un des événements sportifs les plus marquants de l’histoire du Koweït et suscitera de grandes attentes”, indique le communiqué. Les Majorquins et Alicante, qui se sont retirés du circuit professionnel pendant un an, ont affronté le circuit ATP Tour jusqu’à 32 fois, avec un casting de 26 victoires pour Nadal et six autres pour Ferrer depuis leur première mesure à Stuttgart. 2004