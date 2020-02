Nadal fera ses débuts devant Andújar à l’Open d’Acapulco | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Rafael Nadal, numéro deux de la liste mondiale, fera ses débuts devant son compatriote Pablo Andújar, 59 du classement, au premier tour du Mexican Tennis Open, tournoi 500 de l’ATP qui débutera ce lundi à Acapulco.

Le duel marquera le début de Manacor dans un tournoi qu’il a remporté en 2005 et 2013 dans lequel il espère désormais régner après un abandon pour cause de blessure en 2017, perdre la finale de 2018 face à l’Américain San Querrey et tomber en huitièmes de finale. l’an dernier contre l’Australien Nick Kyrgios.