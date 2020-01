Nadal: “Je prépare plus mon match que celui contre Dellien” | Sports

L’Espagnol et premier classé du tennis mondial Rafael Nadal (1) a expliqué ce samedi lors de la conférence de presse officielle avant l’Open d’Australie qu’il prépare plus son match que le match spécifique du premier tour qui lui fera face mardi contre le Bolivien Hugo. Dellien

«Je suis le processus pour arriver dans la meilleure forme mardi, et quand le jour du match arrivera, nous analyserons le rival. Je dois retrouver mes sentiments, nous connaissons l’adversaire et nous savons que tous les premiers tours de ce type de tournoi sont compliqués », a ajouté le joueur de tennis des Baléares, qui a été finaliste lors de la dernière édition après être tombé contre Novak Djokovic (2) 6-3 , 6-2 et 6-3.