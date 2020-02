Nadal ouvre sa première Académie en dehors de l’Espagne au Koweït | Sports

L’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem et l’une des principales figures de l’histoire du tennis, inaugure ce mercredi au Koweït la ‘Rafa Nadal Academy’, sa première académie hors d’Espagne et la deuxième après laquelle Il a ouvert ses portes il y a près de quatre ans dans son Manacor natal.

La nouvelle école du super-champion de Majorque, double champion olympique (individuel, aux Jeux de Pékin ’08 et double à ceux de Rio’16, Brésil), avec 84 titres ATP et quintuple vainqueur de la Coupe Davis avec l’Espagne ; Il est situé dans le «complexe de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah». Un complexe de 263 430 mètres carrés avec un pavillon polyvalent d’une capacité de 5 000 spectateurs, un stade secondaire d’une capacité de 1 500 et 16 courts de tennis, dont huit couverts et autant en extérieur; ce qui en fait la plus grande académie internationale de tennis de tout le Moyen-Orient.