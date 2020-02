Nadal passe facilement au deuxième tour de l’Open du Mexique

MEXICO CITY, 25 février (.) – L’Espagnol Rafael Nadal, numéro deux mondial, a facilement dépassé son compatriote Pablo Andújar mardi en un peu plus d’une heure pour passer au deuxième tour de l’Open de tennis du Mexique qui se joue à Spa Acapulco sur des terrains à surface dure.

Nadal, qui cherche son troisième titre au Mexique après les victoires de 2005 et 2013, a battu Andújar 6-3 et 6-2.

“La chose la plus importante lorsque vous avez du temps sans jouer est de gagner, vous avez besoin d’un match pour obtenir un rythme”, a déclaré Nadal après le match.

Dans sa présentation, Nadal s’est remis d’un désavantage de deux points pour finir par remporter le premier set, et pour le second, il a été plus agressif avec son revers pour vaincre son rival de manière brutale.

Au prochain tour, Nadal affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic, qui a battu lundi l’Australien Alex de Minaur 3-6, 6-4 et 6-3.

