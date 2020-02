Nadal se qualifie pour les quarts de finale de l’Open de tennis du Mexique

MEXIQUE, 27 février (.) – L’Espagnol Rafael Nadal, numéro deux mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open de tennis du Mexique après avoir battu le Serbe Miomir Kecmanovic dans le tournoi disputé au spa Acapulco sur les courts. Surface dure.

Nadal, qui vise son troisième titre au Mexique après les victoires de 2005 et 2013, a battu Kecmanovic 6-2 et 7-5 dans un match qui a duré une heure et 35 minutes.

“J’ai fait un très bon premier set contre un très jeune adversaire qui a un bel avenir. Très heureux d’être en quart de finale et j’espère être préparé”, a déclaré Nadal sur la piste après le match.

Dans le premier set, le joueur de tennis serbe de 20 ans a rompu le service de Nadal alors qu’il était en baisse de 5-1.

Mais au point suivant, le majorquin de 33 ans a rompu le service pour remporter le set.

Dans le deuxième set, Kecmanovic a mis plus de résistance et a profité des erreurs de Nadal dans ses services. Enfin l’Espagnol a cassé le service de son adversaire pour remporter le match avec une erreur non forcée de Kecmanovic.

Au prochain tour, Nadal affrontera le coréen Soonwoo Kwon, qui avait auparavant éliminé le serbe Dusan Lajovic 7-6 et 6-0.

Dans d’autres matchs, l’Américain Tommy Paul a battu l’Allemand Alexander Zverev 6-3 et 6-4, et son prochain adversaire sera l’Américain John Isner, qui a battu son compatriote Marcos Giron 6-3 et 7-6.

Le Suisse Stanislas Wawrinka a battu l’Espagnol Pedro Martinez 6-4 et 6-4, donc en quart de finale il affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov qui a battu le Français Adrian Mannarino 6-7, 6-2 et 7-6.

Le Britannique Kyle Edmund a remporté le Canadien Felix Auger-Aliassime 6-4 et 6-4, et il affrontera jeudi l’Américain Taylor Fritz qui a éliminé le Français Ugo Humbert 6-4 et 6-1.

