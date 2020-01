Naia: la nymphe de l’eau qui cache les secrets des premiers colons de l’hémisphère occidental

Un tombeau immergé dans une grotte sous-marine a été trouvé en 2007 comme vestige d’un malheur survenu il y a environ 12 mille ans à une jeune fille de 15 ans nommée Naia. Son nom, de racine grecque, a été conféré par ceux qui ont retrouvé ses restes dans ce qui fait maintenant partie d’un cénote dans la péninsule du Yucatan, au Mexique.

“Nymphe de l’eau” est le sens de Naia, dont le squelette a été localisé par un groupe d’explorer des plongeurs qui ont trouvé sa dernière demeure immergée dans la partie la plus profonde de la mer. Apparemment, dans sa première jeunesse, la Nymphe il est tombé dans un tel trou et sûrement il n’a jamais imaginé que ce serait sa fin ou même qu’un jour cet endroit serait plein d’eau.

Pour cette même raison, comprendre l’importance de sa découverte est une révélation. de ce que pourraient être les origines des premiers colons de l’hémisphère occidental, ainsi que leur lien avec les indigènes d’aujourd’hui. Le trou noir énigmatique par lequel les explorateurs sont entrés a servi de une sorte de tunnel temporel et en même temps qu’un portail d’eau dans un cénote profond situé Système de grottes de Sac Actun, considéré comme labyrinthique, en plus d’être passionnant car ceux-ci sont interconnectés sur 347 kilomètres et, s’il prouvait sa connexion avec d’autres systèmes, il deviendrait impressionnant jusqu’à mille kilomètres sous le sol de l’état de Quintana Roo.

L’histoire a un nom et est située dans le cadre du projet «Black Hole», dirigé par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) en collaboration avec la United States Geographic Society. À cette époque, le directeur de l’archéologie sous-marine, Pilar Luna, a déclaré que la découverte était extraordinairement importante pour démontrer le potentiel archéologique de la péninsule du Yucatan et, avec elle, la pertinence de la conserver dans le cadre du patrimoine mexicain.

Situé à huit kilomètres des Caraïbes, le cénote représentait une entrée fascinante dans un monde d’eau clair et cristallin dans lequel les plongeurs devaient parcourir environ 1,5 kilomètre d’un espace devenu sombre, mais aussi à chaque avance, c’est devenu un spectacle plein de surprises que les explorateurs ont dû admirer munis de leurs lampes aquatiques.

Dans ce qui semblait former l’espace d’un endroit sur le continent, il a commencé à s’estomper sous les pieds des archéologues, qui contemplait le lent naufrage et l’obscurité qui se profilait avec lui au milieu de tant de cavernes sous-marines. C’est pourquoi le nom “Black Hole”.

Dans les profondeurs d’un site aussi impressionnant ont été trouvés des restes qui incluent des dents en parfait état, conclusions auxquelles un groupe interdisciplinaire de scientifiques s’est joint, notamment des paléontologues, des plongeurs professionnels, des plongeurs spéléologues, ces derniers suivant des cours spécialisés pour recueillir des informations à des fins archéologiques.

Enfin, par rapport aux restes de Naia, ceux-ci ont été découverts avec la combinaison de datations directes au radiocarbone et indirectement par la méthode uranium-thorium qui a été décisive pour savoir que la jeune femme est aujourd’hui l’un des plus anciens squelettes découverts en Amérique. Ceci, sans compter qu’il est l’un des plus complets, car il conserve ses os principaux, le crâne intact et même plusieurs de ses dents.

L’ADN de la fille a été déterminant pour déterminer son origine, qui avait des caractéristiques américaines et les primitifs de la période paléoaméricaine, qui se distingue par un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette, très probablement des premiers colons qui ont traversé le pont terrestre de Béring en provenance du nord-est de l’Asie.