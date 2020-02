“Naive and frank”, le personnage de Gimena Accardi dans “Separated” qui a ouvert la voie à parler d’Asperger

“Salut. Ils m’ont dit que je devais me présenter alors me voici. Je m’appelle Caro, je suis née à Bariloche et j’ai une soeur re lindaaa (Julieta Nair Calvo). Ils me disent que je n’ai pas de filtre mais je ne sais pas ce qu’ils signifient … ne me manque pas … dans quelques jours on se verra … j’ai déjà l’impression de les aimer beaucoup. Carito. “ C’est ainsi que le caractère de Gimena Accardi dans Séparé dans les réseaux sociaux du Strip.

Caro, un peu moins de trente ans, a un diagnostic proche de Asperger, vit avec sa sœur Inés et depuis le début de l’histoire, est follement amoureux de Andrés (Andrés Gil), l’entraîneur physique en charge du gymnase où travaillent les personnes séparées. Afin de se mettre dans la peau de la jeune femme, La femme de Nico Vázquez a non seulement coupé ses cheveux et couvrir la plupart de ses tatouages ​​tous les jours, mais il a préparé: «C’est l’un des plus grands défis, J’ai une composition supplémentaire, elle a des façons de penser et de vivre différentes de Gime, son regard sur le monde est intéressant, c’est un peu une fille prise au piège d’une femme, j’adore ça. »

La préparation de Gimena, du réalisateur et des scénaristes se reflète sur l’écran. C’est pour ça que Accardi avec son rôle, a non seulement gagné la reconnaissance de ses pairs, mais aussi des parents de femmes avec Asperger, qui voient leurs filles se refléter dans Carito et ils apprécient également que la question occupe une place dans l’agenda des médias, car il existe de nombreux mythes sur le trouble.

De quoi parle-t-on quand on parle d’Asperger?

Le docteur Francisco M. Musich (MN 46637), chef du département de psychologie de l’INECO a expliqué à Teleshow que l’Asperger “est une condition du Neurodéveloppement dans laquelle les gens qui le traversent présenter des difficultés d’interaction sociale et de communication et les comportements et intérêts tendent à être rigides et répétitifs ». Il a ensuite expliqué que ces difficultés se reflètent dans: «De plus grands défis dans la compréhension des états émotionnels et mentaux chez les autres, dans la compréhension des aspects implicites du langage et de l’interaction sociale (comme les blagues, l’ironie et le sarcasme), présentent un langage littéral et parfois neutre ou avec des termes complexes ou inattendus pour la tranche d’âge , difficultés à pouvoir établir des liens affectifs et / ou les maintenir dans le temps, diminution de la réciprocité communicationnelle et sociale, moins de contact visuel et d’expression des émotions, entre autres. »

«On constate généralement que les personnes atteintes d’Asperger ont un domaine d’intérêt qu’elles ont beaucoup d’informations et qu’elles effectuent en continu. En même temps, il est habituel de trouver l’adhésion à des routines et des aspects familiers », a ajouté le spécialiste qui a souligné que« bien que selon les critères de diagnostic actuels, il soit encadré par les conditions du spectre autistique, il convient de noter qu’il présente généralement un développement , en moyenne, des capacités linguistiques et intellectuelles adéquates sont préservées. »

L’important du caractère d’Accardi dans la bande de Polka est qu’il reflète l’Asperger chez la femme, qui ne se manifeste généralement pas de la même manière que chez l’homme. “Il existe des preuves qui, en principe, indiqueraient qu’il existe un profil différentiel d’expression de la condition chez les femmes, bien que nous n’ayons pas encore une compréhension complète de cette présentation », Musich a dit et décrit: «Les femmes présenteraient un profil plus subtil que les hommes, avec moins d’implication dans les domaines sociaux et communicatifs, une plus grande capacité de camouflage (être capable d’imiter ce qui se passe socialement dans le contexte), aussi, le profil des comportements et des intérêts est généralement moins restreint et répétitif. “

Le médecin a souligné l’importance de poursuivre les recherches pour pouvoir prescrire des traitements plus efficaces afin d’améliorer la qualité de vie des patients, car à plusieurs reprises, les femmes atteintes d’Asperger reçoivent d’autres diagnostics et ont ajouté: “Les femmes atteintes de cette maladie donnent l’impression d’être innocentes, de tomber dans la moquerie ou dans des situations où d’autres en profitent.”

La coïncidence de Carolina est aussi le nom de la mère de Martina, dix ans. Le petit fIl a été diagnostiqué avec Asperger seulement à sept heures et demie: “Il était assez tôt”, a-t-il dit, “parce que nous avons trouvé un spécialiste, mais nous avions rencontré d’autres psychologues qui ne pouvaient pas diagnostiquer la maladie, ses zones restreintes n’ont pas tellement à voir avec la logique mathématique ou mécanique mais avec les univers narratifs, les mangas et les anime. »

Les parents de Martina ont réalisé “dès le début” qu’il y avait quelque chose dans leur fille qui la rendait différente: «Il a parlé tard par exemple ou par d’autres caractéristiques m’a appelé de l’école. Ce qui se passe, c’est que ce type de condition est de l’autre côté du spectre autistique … ». D’autres caractéristiques sont, entre autres, qui ne mesurent pas le danger ou qui sont autrement sociables avec un étranger.

Carolina a applaudi le fait que, aux heures de grande écoute, une fille avec Asperger soit montrée: “Cela me semble positif, chez les femmes, ce n’est pas moins courant que chez les hommes, mais d’après mon expérience, cela se manifeste d’une autre manière. Edans ce sens, Le caractère de Gimena est assez bien accompli. Habituellement, les personnages masculins sont montrés, avec le stéréotype de l’enfant génial avec une capacité dans une zone qui compense, et le côté B n’est pas montré, qui est de vivre avec cette condition, les difficultés dans les domaines sociaux. “

La mère de Martina aime tout simplement le personnage d’El Trece car il rompt avec de nombreux stéréotypes: «Pas toujours ceux qui ont ce syndrome sont timides ou retirés, mais bien au contraire, ils semblent invasifs, ils ont du mal à avoir des filtres. En ce sens, le personnage court, montre une réalité différente dans la condition. Caro montre des gens avec un asperger avec une autre caractéristique que celle établie, le verbiage, la naïveté et la franchise ».

On dit que le stéréotype retarde souvent le diagnostic chez les filles. “Des recherches ont été menées sur la façon dont les femmes masquent cette condition, sont des comportements exagérés, alors elles restent dans ce lieu de freakis“ Il a expliqué et félicité Accardi: «Cela m’a fait plaisir de voir son personnage, Il me semble qu’elle a bien enquêté et montre la différence entre les différents. Parce qu’une identité n’est pas chiffrée dans un diagnostic, mais c’est quelque chose qui se construit, parce que d’abord on parle d’une personne et qu’on a tous des différences, c’est bien de la marquer de la fiction ».

À Separadas, la Caroline n’a pas de diagnostic déjà clos, ce que la mère de Martina considère comme positif, car “Laissez les gens jeter une scène, les gens posent des questions”. Comme le protagoniste du strip, la fillette de dix ans assiste à des ateliers, vous permettant d’améliorer vos compétences, d’apprendre les codes sociaux que la plupart des gens acquièrent intuitivement et contribuent à générer de l’autonomie. De plus, elle fréquente l’école (troisième année) accompagnée d’un enseignant intégrateur.

Comment va Martina? Bien qu’il ait presque vingt ans de moins, il ressemble beaucoup à Carito: «C’est très doux, avec tout le monde, ce qui peut être dangereux depuis naïf, d’où l’importance d’acquérir des compétences communautaires. Il a beaucoup d’empathie, il est altruiste, il s’intéresse à l’autre et à l’environnement. Il aime ce que cela a à voir avec le japonais, le manga, l’anime. “