Naples trébuche à nouveau, cette fois dans son stade contre Lecce

Après deux victoires consécutives qui avaient ravivé l’espoir d’un classement européen, Naples (11e) a de nouveau chuté, 3-2 dans son stade face à l’ascension de Lecce (17e), ce dimanche lors du 23e tour de Serie A.

Après un triomphe de prestige contre le leader de la Juventus (2-1) et un autre contre la Sampdoria (4-2), Naples a eu une occasion très claire de prolonger sa séquence, mais son entraîneur Gennaro Gattusso avait parlé d’un jeu de piège et non il s’est trompé.

L’attaquant Gianluca Lapadula (29 et 61) a signé un doublé et le troisième est l’œuvre de Marco Mancosu, direct libre (82). Par le Naples, ils ont marqué le polonais Arkadiusz Milik (48) et l’espagnol José Callejón (90).

Dans les autres matchs de ce dimanche, Brescia (19e) de Mario Balotelli, nouveau capitaine, a réalisé un point (1-1) contre l’Udinese (15e) lors des débuts de son nouvel entraîneur, l’Uruguayen Diego Lopez.

De plus, Sassuolo (12e) s’est imposé 2-1 sur le terrain SPAL, grâce à un but à la dernière minute du Franco-Ivoirien Jeremie Boga, star d’une saison exceptionnelle.

Dans les matchs restants, la Lazio (3e) et l’Inter (2e) jouent la chance de gagner du terrain contre le leader de la Juventus, qui s’est incliné samedi 2-1 contre Hellas Verona (6e).

L’Inter alignera des points avec la ‘Juve’ en cas de victoire dans le derby contre Milan (9e), tandis que la Lazio serait à un point s’il l’emportait sur le court de Parme (8e).

– Résultats des matchs de la 23e journée du championnat italien:

Fiorentina – Atalanta 1-2

Hellas Verona – Juventus 2-1

(17h00 GMT) Parme – Latium

(19:45 GMT) Inter – Milan

Classification: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 54 23 17 3 3 44 23 21

2. Inter 51 22 15 6 1 44 18 26

3. Latium 50 22 15 5 2 52 20 32

4. Atalanta 42 23 12 6 5 61 31 30

5. Rome 39 23 11 6 6 42 30 12

6. Hellas Verona 34 23 9 7 7 28 24 4

7. Bologne 33 23 9 6 8 37 36 1

8. Parme 32 22 9 5 8 31 29 2

9. Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4

10. Cagliari 32 23 8 8 7 38 35 3

11. Naples 30 23 8 6 9 36 34 2

12. Sassuolo 29 23 8 5 10 38 38 0

13. Turin 27 23 8 3 12 27 42 -15

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 26 34 -8

15. Udinese 25 23 7 4 12 20 36 -16

16. Sampdoria 23 23 6 5 12 25 38 -13

17. Lecce 22 23 5 7 11 30 44-14

18. Gênes 19 23 4 7 12 24 43-19

19. Brescia 16 23 4 4 15 21 42 -21

20. SPAL 15 23 4 3 16 17 40 -23