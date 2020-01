Nature, gastronomie et touristes pour lutter contre “l’Espagne vide” | Économie

L’Espagne étant au centre de l’agenda politique et économique, experts, hôteliers et entrepreneurs exposent à Fitur leur recette pour lutter contre le dépeuplement avec l’activité touristique comme élément revitalisant et main dans la main avec les valeurs naturelles et la gastronomie.

De l’Institut de technologie hôtelière, Coralía Pinto explique à Efe que la plupart des établissements ruraux sont dirigés par les voisins eux-mêmes, car il est plus facile et moins cher pour eux de trouver des bâtiments et d’ouvrir de plus petits hôtels, tandis que les grandes chaînes doivent investir du temps à la recherche de terrains pour construire leurs bâtiments.