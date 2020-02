Naturgy et Booking.com offrent 10% de réduction sur les réservations d’hébergement | Les entreprises

Naturgy et Booking.com, l’une des principales plates-formes de voyage numérique au monde, ont signé un accord pour offrir des réductions allant jusqu’à 10% sur les réservations d’hébergement.

Ainsi, les clients de Naturgy disposeront d’un lien de leur espace «Clients» vers Booking.com et pourront effectuer des réservations d’hébergement avec des remboursements pouvant aller jusqu’à 10%, ce remboursement étant cumulable avec d’autres offres en cours sur Booking.com.

L’objectif principal de l’accord avec Booking.com est de fournir aux clients de Naturgy une valeur ajoutée avec des remboursements sur tous leurs voyages, que ce soit en réservant un appartement dans une ville pour un week-end, une villa pour des vacances en famille ou un hôtel de charme Pour le prochain voyage de travail.

Le directeur des clients et des marchés, José Luis Gil, a indiqué qu’ils essayaient de “faciliter, rationaliser, simplifier et ajouter de la valeur à chacun de nos clients évoluant et pariant sur un environnement plus numérique”.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie de transformation et de promotion de la digitalisation de Naturgy et constitue une étape dans la manière de connecter et d’établir des relations avec les clients. Une stratégie technologique de pointe toujours avec le client au centre de l’activité pour projeter autrement ses services et sa proximité.

«Cette initiative démontre l’engagement de Naturgie pour la transformation, la digitalisation et la création de valeur pour tous nos publics »a ajouté le directeur Clients et Marchés de Naturgy

L’accord représente une nouvelle avancée dans le processus de numérisation de Naturgy

Cette augmentation du marketing en ligne est en ligne avec l’objectif d’être une référence en positionnement numérique dans le secteur, et de répondre aux objectifs d’efficacité du Plan Stratégique. Il met en évidence la croissance et la pertinence de la chaîne en ligne, dont l’évolution commerciale au cours des premières semaines de 2020 dépasse déjà l’objectif de vente, atteignant plus du double du nombre de contrats au cours de ces premières semaines de l’année que dans l’ensemble de 2019.

Ainsi, l’entreprise a conclu un total de 6611 nouveaux contrats via le canal en ligne au cours de ces premières semaines de 2020, contre près de 3000 nouveaux contrats signés par ce canal numérique tout au long de 2019.