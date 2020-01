Ne pleure pas pour moi Portugal: Madonna, blessée, annule son deuxième spectacle à Lisbonne

LISBONNE, 22 janvier (.) – La légende de la pop Madonna a annulé un autre spectacle à Lisbonne, la ville qui a inspiré son nouvel album Madame X, tout en essayant de se remettre de “blessures en cours”, a déclaré mercredi le promoteur de la tournée.

La société Everything Is New a publié une déclaration sur Facebook s’excusant auprès de ses abonnés et les remerciant de “bons voeux pour le rétablissement de Madonna”.

“Nous regrettons sincèrement la déception des fans en raison de changements imprévus et de la dernière minute à l’ordre du jour”, a-t-il ajouté.

Le concert de mercredi soir était le deuxième que la star a annulé depuis le début de sa tournée européenne à Lisbonne le 12 janvier, où elle vit depuis la mi-2017.

“Je suis désolée de devoir annuler ce soir”, a écrit la chanteuse de 61 ans sur Instagram après sa première annulation au Coliseu dos Recreios de Lisbonne dimanche. “Mais je dois écouter mon corps et me reposer!”

La star a partagé une vidéo sur Instagram mardi où elle est vue monter des escaliers avec une canne. Au cours du week-end, Madonna a également partagé une vidéo de ses bains de glace après le spectacle.

Madame X est le quatorzième album studio de la chanteuse américaine et s’inspire de sa vie au Portugal et de la culture et de la musique du pays, dont le fado mélancolique.

Selon le promoteur, le dernier spectacle de Madonna des huit initialement prévu à Lisbonne jeudi aura lieu comme prévu. La tournée se poursuivra ensuite à Londres et à Paris.

(Rapport de Catarina Demony, édité en espagnol par Lucila Sigal)