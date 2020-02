Né pour marcher | L’avenir

La marche et la course soumettent les pieds à des forces qui dépassent le poids du corps et jusqu’à présent, on pensait que l’arc longitudinal était celui qui leur donnait de la raideur afin qu’elles ne se déforment pas, mais une nouvelle étude suggère que l’arc transversal le moins étudié “peut jouer un rôle tout aussi important. “

L’étude publiée mercredi par Nature est signée par des experts des universités de Yale (USA), Warwick (Royaume-Uni) et Okinawa (Japon).

L’arc longitudinal (AL) ou externe longe la face externe du pied, tandis que l’arc transversal (AT) ou antérieur va de la tête du premier au cinquième métatarsien.

Les auteurs considèrent la recherche “ouvre de nouvelles voies d’étude du pied” et remet même en question les définitions des pieds plats qui sont basées sur l’arc longitudinal sans tenir compte de la transversale, bien qu’elles avertissent qu’il faut plus de travail pour savoir comment les mettre à jour, selon un communiqué.

Source d’une plus grande rigidité

L’arche transversale, qui a évolué il y a plus de 3,5 millions d’années, est “une source majeure de raideur dans les pieds”, écrivent les experts.

Cette enquête “pourrait aider à la conception du pied robotique et donner des indices sur l’évolution de la position “, a déclaré Mahesh Bandi de l’Université d’Okinawa et co-auteur de l’étude dans un communiqué.

Pour déterminer comment la partie médiane du pied influence la rigidité, l’équipe a fait des simulations informatiques et créé des modèles en plastique de cette structure et mesuré la force nécessaire pour la plier jusqu’à un certain point.

Les résultats ont indiqué qu’avec un AT plus prononcé, celui-ci était plus rigide et moins sensible que la flexion que lorsqu’il était plus plat, au contraire une augmentation de la courbure de l’AL “avait peu d’effet sur la rigidité”.

Une étape fondamentale de l’évolution

L’équipe a également étudié le rôle de l’AT dans l’évolution humaine pour ce qu’elle a comparé leur courbure chez l’homme et les primates non humains avec des fossiles d’espèces d’hominidés pour établir quand elle est apparue pour la première fois dans un registre fossile d’une arche transversale proéminente.

“Nos résultats suggèrent que un arc transversal semblable à l’humain aurait pu évoluer il y a environ 3,5 millions d’années“, qui est 1,5 million d’années avant l’apparition de l’espèce Homo et a été une étape fondamentale dans l’évolution des humains modernes”, a déclaré Madhusudhan Venkadesan de l’Université de Yale.

Le chercheur a estimé que cela “fournit également une hypothèse sur la façon dont” l’Australopithecus afarensis, la même espèce du fossile Lucy, qui n’aurait pas de pieds arqués longitudinalement, pourrait générer des empreintes comme celles des humains découvertes sur le site archéologique. Laetoli (Tanzanie).