Néandertaliens outillés avec des palourdes

Il y a environ 100 000 ans, dans ce qui est aujourd’hui l’Italie, nos cousins ​​néandertaliens ont pataugé dans les eaux côtières peu profondes de la mer Méditerranée à la recherche de palourdes. Ils ont attrapé les mollusques du fond marin et ont peut-être même plongé pour eux dans des eaux plus profondes. Et ils ont également simplement ramassé des palourdes sur la plage. Mais les créatures n’étaient pas seulement de la nourriture.

Dans une étude récente, l’Université du Colorado, l’archéologue Boulder Paola Villa et son équipe rapportent que Neandertals a modifié les coquilles dures des palourdes en outils de coupe et de grattage. Les instruments dérivés des palourdes ont été trouvés à l’intérieur de la Grotta dei Moscerini, une grotte côtière qui a été redécouverte pour la première fois il y a environ 85 ans.

En examinant l’usure des obus, les chercheurs ont déterminé qu’environ 75% du matériau de la source d’outils avait été retrouvé mort sur la plage. Ces obus avaient été usés par les vagues et le sable. Mais les coquilles restantes étaient lisses et brillantes, ce qui indique que les palourdes étaient encore vivantes au fond de la mer lors de leur collecte.

Ces coquilles étaient également plus épaisses et auraient donc pu fabriquer des outils plus durables. Donc, même si la cueillette de palourdes sous l’eau prenait plus de travail que de les ramasser sur la plage, l’effort en valait peut-être la peine.

On trouve également dans la Grotta dei Moscerini des pierres ponces provenant d’éruptions volcaniques survenues au sud du site. Ces pierres peuvent avoir été utilisées par les Néandertaliens comme outils abrasifs.

L’étude est dans la revue PLOS ONE. (Paola Villa, et al., Néandertaliens sur la plage: utilisation des ressources marines à Grotta dei Moscerini (Latium, Italie))

Les Néandertaliens fabriquaient ces outils plus de 50 000 ans avant l’arrivée des humains modernes en Europe occidentale. Mais l’intelligence néandertalienne a été rejetée par la communauté scientifique pendant une grande partie du 20e siècle. Ces dernières années, cependant, les preuves de leur utilisation des outils et même de leurs capacités artistiques se sont multipliées. Les Néandertaliens chassaient, faisaient de l’art rupestre, cuisinaient au feu, utilisaient des bateaux et allaient pêcher. L’année dernière, par exemple, des recherches menées par Villa et d’autres ont révélé que les Néandertaliens vivant non loin du site de Grotta dei Moscerini utilisaient des adhésifs à base de résine pour fixer les poignées aux outils en pierre.

Ils ont peut-être disparu il y a environ 40 000 ans, mais il devient de plus en plus clair que les Néandertaliens étaient des gens intelligents et créatifs – qui menaient une vie pleinement humaine.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)