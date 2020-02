Nème victoire de Barcelone qui maintient les neuf points sur l’Atlético | Sports pratiques

Il Barcelone Il a résolu ce dimanche avec une nouvelle victoire, 7-0 à Sporting Huelva, son chemin de balayage dans le Première Iberdrola, dans lequel après 19 matchs joués, il conserve l’avantage de neuf points sur l’Atlético de Madrid, qui a gagné 4-1 à Levante en duel pour s’emparer de la deuxième place.

Ainsi, les Catalans ajoutent déjà 53 points pour 44 des rouges et blancs et 39 des Levantins. Quatrième est l’Athletic avec 33 après avoir vaincu la Real Sociedad dans le derby basque 2-1.

Si, en finale de la Supercopa d’Espagne, ils ont endossé la Real Sociedad 10-1, l’équipe de Huelva a reçu aujourd’hui sept des culés, dans un festival de notation qui a commencé en Norvège quatre minutes plus tard. Caroline hansen et augmenté avec double Jenni Beautiful, meilleur buteur du championnat et avec 20 buts, le Néerlandais Lieke Martens, Alexia Putellas et le nigérian Asisat Oshoala.

L’Atlético refait surface

Il refait surface Athlétique après l’élimination dans les tirs au but de la Copa de la Reina et de ne pas être entré en finale de la Super Coupe d’Espagne pour battre par un clair 4-1 à Lift.

Les défenseurs du titre de ligue ont déjà profité de trois buts en une demi-heure avec autant de Silvia Meseguer; l’anglais Toni Duggan et le brésilien Ludmila da Silva, l’un des plus importants. Il a raccourci les différences juste avant la pause dans un autogol de Laia Aleixandri (p.p.), mais le Mexicain Charlyn corral condamné en 47.

Triomphe important de Athlétique dans le duel basque toujours passionnant contre le Real, qui s’est déroulé à six minutes à travers le Mexique Kiana Palaciosmais a succombé plus tard avec des buts dans la deuxième partie de Ane Azcona et Lucia Garcia.

Les lionesses ont trois points d’avance sur le Sports, qui se termine cet après-midi la journée dans le domaine de la foudre et mercredi prochain jouera le match en attente par la tempête contre la Real Sociedad, qui est désormais sixième.

Il EDF Logroño maintient la septième position après avoir fait match nul samedi 1-1 dans le fief de Séville, avec tato local de Jenifer Morilla et d’Argentine Aldana Cometti dans son propre but.

Dans l’autre match joué samedi avant-dernier Betis 2-1 a été imposé au coliste Espanyol, qui se poursuit sans gagner cette campagne.

Le brésilien Geyse Ferreira sauvé un point pour la Madrid CFF dans le domaine de Granadilla Tenerife, pour correspondre deux fois aux objectifs de Cristina Martín-Prieto et María José Pérez.

La journée se termine cet après-midi, en plus des Lightning-Sports mentionnés, avec le Talon-Valence.

practicodeporte@efe.com