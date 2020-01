Népal: 4 Sud-Coréens, 3 guides disparus après une avalanche

KATHMANDU, Népal (AP) – Au moins quatre Sud-Coréens et trois guides népalais ont disparu après une avalanche qui a balayé un sentier de randonnée populaire dans les montagnes du Népal, ont annoncé samedi les autorités.

Un citoyen chinois blessé a été secouru par hélicoptère, a indiqué Meera Acharya du département népalais du tourisme.

L’avalanche a été enregistrée dans un circuit de randonnée populaire qui entoure le mont Annapurna.

À l’heure actuelle, 30 randonneurs piégés ont été secourus lorsque l’avalanche a bloqué le chemin, qui a été transporté par voie aérienne vers une zone sûre.

Les conditions météorologiques étaient mauvaises, avec une baisse des températures au cours des deux derniers jours, ce qui a compliqué l’opération de sauvetage en cours.

Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’avalanche s’est produite à une altitude de 3 230 mètres (10 600 pieds) avant midi vendredi. Cinq autres Sud-Coréens qui faisaient partie de la même expédition étaient en sécurité et se sont réfugiés dans un abri, a-t-il ajouté.

Les athlètes disparus – deux femmes dans la trentaine et la cinquantaine et deux hommes de plus de 50 ans – étaient des professeurs qui se sont portés volontaires au Népal, a indiqué le ministère selon l’agence de presse Yonhap.