Netanyahu déclare une victoire serrée aux élections en Israël

JERUSALEM, 2 mars (.) – Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré lundi une victoire serrée aux élections israéliennes, après que les urnes ont montré que le chef vétéran était laissé sur un siège pour remporter la majorité au Parlement.

Le triomphe du politicien conservateur, après les élections d’avril et de septembre où aucun gouvernement n’a pu être formé, montre la longévité politique du dirigeant israélien avec plus d’années au pouvoir, qui a dû se battre lors de sa dernière campagne sous l’ombre d’un Procès imminent pour corruption.

Cela ouvre également la voie à Netanyahu pour tenir sa promesse d’annexer, après les élections, les colonies juives en Cisjordanie occupée et dans la région de la vallée du Jourdain, dans le cadre d’un plan de paix présenté par le président américain Donald Trump.

Les Palestiniens ont rejeté la proposition, affirmant qu’elle mettait fin à leur rêve d’établir un État viable en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, territoire qu’Israël a conquis pendant la guerre de 1967.

Les trois principales chaînes de télévision en Israël prévoyaient que le Likoud et des partis similaires allaient gagner 60 des 120 sièges au Parlement, laissant l’un de la majorité.

“Une victoire géante pour Israël”, a tweeté Netanyahu, 70 ans, après la publication des premières projections. “Nous gagnons parce que nous croyons en notre chemin”, a-t-il ajouté.

Son principal adversaire, l’ancien chef des Forces armées Benny Gantz, du parti centriste bleu et blanc, n’accepte toujours pas la défaite et a déclaré à ses partisans via Twitter qu’il “continuerait de lutter pour la bonne voie”.

Pendant la campagne, les partis religieux et de droite se sont engagés à rejoindre un gouvernement de coalition dirigé par le Likoud. Mais si la projection de 60 sièges demeure après les résultats, Netanyahu devra encore chercher d’autres alliés pour former un gouvernement.

Les sondages ont montré que le Likoud avait remporté entre 36 et 37 sièges parlementaires avant les 32 ou 33 de bleu et blanc, un écart qui rendrait Gantz beaucoup plus difficile à former une coalition au pouvoir.

Lors des élections précédentes, en septembre, Bleu et Blanc ont dépassé le Likoud en obtenant 33 sièges contre 32 de leur rival, mais Gantz, comme Netanyahu, n’a pas pu former une coalition gouvernementale.

(Rapport supplémentaire de Dan Williams et Ari Rabinovitch. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)