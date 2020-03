Netanyahu l’emporte aux élections israéliennes mais n’atteint pas la majorité pour former un gouvernement

JERUSALEM, 3 mars (.) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dirigeait les résultats des élections générales mardi, mais ne disposait pas d’une majorité suffisante pour former un gouvernement lors des troisièmes élections nationales en moins d’un an, le données partielles d’un dénombrement officiel.

Netanyahu, chef du parti de droite du Likoud, a prévalu lors du vote de lundi sur son principal adversaire, Benny Gantz, après que les urnes aient prévu que l’ancien chef des forces armées allait gagner plus de soutien.

Mais avec près des trois quarts des votes comptés, Netanyahu est resté à trois sièges de l’obtention d’une majorité au Parlement israélien, un écart qui, s’il était maintenu une fois le décompte terminé, ramènerait la scène politique du pays dans une impasse.

Après les élections peu concluantes d’avril et de septembre, une victoire de Netanyahu, 70 ans, ouvrirait la voie au dirigeant pour tenir sa promesse d’annexer après les élections les colonies juives de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, dans le cadre d’un plan de paix présenté en janvier par le président des États-Unis, Donald Trump.

Les Palestiniens ont rejeté la proposition, affirmant qu’elle anéantirait leur rêve d’établir un État viable en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, territoire qu’Israël a occupé pendant la guerre des Six Jours de 1967.

Avec environ 72% des suffrages comptés, le Likoud a remporté le Bleu et Blanc de Gantz pour 35 sièges contre 32. Avec les partis de droite et ceux à caractère religieux, Netanyahu pourrait former une coalition de 58 sièges, sans le majorité nécessaire pour contrôler un parlement de 120 sièges.

À moins que les choses ne changent après le décompte des voix restantes, une autre série de négociations compliquées est attendue.

Aux élections de septembre, les Bleu et Blanc ont battu le Likoud avec 33 sièges contre 32, mais Gantz, comme Netanyahu, n’a pas été en mesure de former une coalition au pouvoir.

Le parti de la Liste commune, de majorité arabe, est revenu occuper la troisième place et porterait sa représentation parlementaire à 17 sièges, contre les 13 obtenus aux dernières élections.

