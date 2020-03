Netanyahu mène un examen minutieux qui se déroule lentement | Monde

Le Likud de Benjamin Netanyahu est à la tête du décompte des voix en Israël, qui progresse très lentement et montre un large avantage sur son rival, le Bleu et le Blanc, par Beny Gantz, bien qu’avec un peu plus de 12% examinés, les données ne garantissent pas une majorité Simple de 61 députés.

Les données pour l’instant coïncident en grande partie avec ce que les prévisions des urnes ont prédit: le Likoud est à nouveau le parti le plus voté et l’accusation de son chef pour trois accusations de corruption ne semble pas avoir eu de conséquences politiques.