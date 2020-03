“Locke & Key”, la série fantastique et d’horreur basée sur les romans graphiques du même nom, renouvelée pour une deuxième saison après sa première sur Netflix en février dernier, comme l’a rapporté lundi la plateforme de streaming.

Sans date de sortie, mais avec la confirmation de Netflix via une déclaration et un tweet du compte officiel de la série, “Locke & Key” déclare qu’il reviendra sur la plate-forme avec un nouvel épisode avec “plus de clés” et ” plus de démons. “