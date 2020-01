Neuf Etats ne rejoindront pas l’Insabi: l’opposition se dévoile avant le plan de santé AMLO

Les neuf États gouvernés par le Parti d’action nationale (PAN) n’adhéreront pas à l’Institut de la santé pour le bien-être (Insabi). En échange, signer un autre accord ce qui leur permettra de garder le contrôle de l’infrastructure et des services de santé de l’État, sans avoir à les transférer à la fédération.

Cela a été expliqué mardi par Martín Orozco Sandoval, gouverneur d’Aguascalientes, au nom de l’Association des gouverneurs du Parti d’action nationale (GOAN). “Il a été déterminé que les systèmes de santé publics ne seront pas fédéralisés”il a assuré.

Il a ajouté qu’au lieu de cela, un accord de non-adhésion sera signé, mais qu’un travail coordonné pour améliorer les services de santé sera signé. C’est le résultat des propositions selon lesquelles les gouvernements locaux travaillaient avec le secrétariat à la santé. Pour reprendre les mots d’Orozco:

Après la réunion avec le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, les gouverneurs du PAN et il a déterminé que aura lieu les 30 et 31 janvier lorsque les conditions définitives de l’accord avec l’équipe technique GOAN seront définies. Ceci afin de respecter le délai fixé par le gouvernement fédéral pour rejoindre l’Insabi.

«Ces accords prévoient notamment de travailler pour atteindre l’objectif d’amélioration de la qualité et de accorder gratuitement des services de santé à la population», A écrit Orozco Sandoval dans son compte Twitter.

En quittant la réunion, le gouverneur s’est dit satisfait de la proposition alternative, alors maintenant la chose la plus importante est de clarifier la question des services gratuits. «Dans quelle mesure, quand, avec quels recours et qui seront clarifiés lors de la définition du maladies qui seront désormais traitées au troisième niveau et le nombre de nouveaux affiliés, pour être sûr qu’un service gratuit et de qualité“at-il précisé.

En outre, il a précisé que tous les États auront accès aux 40 000 millions de pesos de budget supplémentaire pour les services de santé de sa population. Quelque chose qui à l’origine, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, avait dit que cela ne se produirait pas et que le président lui-même a nié mardi matin.

«Les États sont garantis (ressources) qu’ils soient ou non respectés, Sans aucune condition, sans aucun problème, nous voulons que les ressources à allouer à la gratuité des médicaments et des soins soient bien orientées», A déclaré López Obrador lors de sa conférence de presse du matin.

Pour sa part, le ministère de la Santé a expliqué dans un communiqué que la réunion avait pour objectif de progresser de manière coordonnée l’accord d’adhésion pour le démarrage des activités Insabi, liée à la prise en charge des personnes sans sécurité sociale.

«Lors de la réunion, le gouverneur Orozco Sandoval, président du GOAN, qui était accompagné du secrétaire à la santé de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, et du député fédéral de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, ont partagé la disposition des gouverneurs d’action National de participer à la transformation du système national de santé et conjuguer les efforts pour garantir la gratuité des services de santé», Lit le message de l’agence.

Les États dans lesquels un accord alternatif sera appliqué à celui signé par 18 autres entités sont: Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Querétaro, Guanajuato, Yucatan, Chihuahua, Durango et Tamaulipas.

Depuis que le président mexicain a annoncé son plan de fermeture de l’Assurance populaire et de mise en service de l’Insabi, la banque bleue et blanche s’est opposée à l’argument selon lequel ce projet Cela entraînera plus d’effets négatifs que d’avantages pour la population. Ainsi, ils ont décidé de présenter un projet parallèle à Insabi, qui a été partagé par le président du parti, Marko Cortés dans votre compte Twitter.

Il convient de noter que, bien que les neuf gouverneurs suivront le modèle de santé qu’Insabi a, la différence sera que ce seront les instituts d’État qui exploiteront leurs services.