Neuf heures de monologues quotidiens sur Instagram pour animer l’internement | En vedette

Pour rendre le confinement plus agréable, quelque 150 monologues d’Espagne et d’Argentine proposent chaque jour une dose “d’humour, de divertissement et de compagnie” en direct sur Instagram, trois alliés “essentiels” pour surmonter les jours de confinement, selon Efe son promoteur, le comédien Toni Cano.

L’initiative s’intitule “Je reste à la comédie” et repose sur l’offre de neuf heures de monologues en direct sur Instagram chaque jour, de 17 h 00 à 1 h 00, sur des plages de 30 minutes.

En plus de Cano, l’acteur Boscar Boix, qui a participé à deux courts métrages finalistes au Festival de Sitges, et Eva Cabezas, avec douze ans d’expérience et qui a travaillé avec Comedy Central et dans le programme de “Le Sixième” “C’est comme ça que ça se passe”.

Les trois comédiens expliquent à Efe que faire de la comédie sur écran est un “défi” pour eux et qu’ils manquent d’avoir le public devant eux, bien que les commentaires qu’ils reçoivent via les réseaux compensent en partie ce vide.

“Au final, vous espérez seulement que si vos connexions depuis votre maison avec cette caméra frontale vont être utilisées pour que quelque part dans le monde, quelqu’un, en plus de regarder vos cheveux gris, rit, nous le tenons pour acquis”, explique Eva Têtes.

Boix ajoute: “Le faire à travers un écran est très bien, les gens vous envoient ensuite des messages vous remerciant pour ce que vous faites et comment vous les faites sourire.”

L’aide est réciproque: “ils nous aident aussi”.

Les écrans ont permis de briser ou de réduire les distances entre l’Espagne et l’Argentine, puisque certains des comédiens qui participent au projet le font depuis le sud du pays.

“Nous avons vu qu’avec le changement d’heure, lorsque nous avons terminé, nous pouvions les démarrer quelques heures de plus. Nous avons commencé avec la collaboration, bientôt la quarantaine a également été décrétée là-bas et maintenant nous travaillons pour essayer de rendre l’Atlantique un peu plus étroit”, Cano indique.

Certains ont dû changer leurs codes ou en incorporer de nouveaux pour les adapter à la situation. Boix, par exemple, a incorporé dans son répertoire des références à la pandémie actuelle de COVID-19, bien qu’il souligne que “les codes du rire sont toujours intacts”.

Eva Cabezas, cependant, a du mal à faire une comédie sur la pandémie car elle est “si récente” et sa proposition est basée sur une manière humoristique.

“L’humour, pour qu’il guérisse, a besoin de distance. Dans un an, nous rirons de COVID d’une autre manière, mais maintenant les spécialistes de l’humour noir se frottent les mains, et je trouve ça merveilleux”, dit-il.

La fermeture totale provoquée par la pandémie a été vicieuse avec les spectacles en direct, a mis fin à bon nombre d’entre eux et a laissé dans les limbes ce qui se passera à l’avenir.

“L’Espagne regorge de chambres indépendantes qui ne reçoivent aucun revenu des délégations ou du gouvernement. Nous avons très peur que ces chambres disparaissent”, explique Boix.

La pandémie a attrapé Eva Cabezas avec la troisième saison de son spectacle de monologue “Curvy” sur le point d’être présenté au Little Gran Vía Theatre.

“J’ai commencé il y a deux ans et demi avec un très bon accueil. C’est un spectacle qui est né de mon âme, c’est très mon moment actuel, il touche toutes ces pressions esthétiques et sociales que subissent les femmes qui ne rencontrent pas certains canons établis”, explique-t-il à Efe. .

Maintenant, il préfère ne pas y penser, même s’il ne croit pas que cela reprendra dès qu’il reviendra à la normalité. “À un moment donné, je suis sûr que tout le monde fait ce qui est possible”, dit-il cependant.

Cano souligne que les comédiens sont des “survivants” et qu’ils sont “préparés” à ce qui pourrait arriver à l’avenir, bien qu’il reconnaisse qu’ils sont plongés “dans une mer de doutes” qu’ils espèrent “seront résolus peu à peu”: “la première chose” c’est l’urgence sanitaire. “

Boscar Boix s’exprime sur la même ligne.

“Nous nous réinventons toujours. Grâce à tout ce qui se passe, je me réinvente, et à partir de là je me réinventerai à nouveau, car dans ce métier, soit vous vous créez tous les jours”, dit-il, “soit vous éteignez et c’est parti.”

C’est pourquoi ils attendent, comme le dit Eva Cabezas, “le seul écran que nous ayons parmi le public et moi-même est au mieux un masque. S’il doit y en avoir”.

