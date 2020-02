Neuquén: 2000 familles occupent des terres revendiquant un logement décent

Plafonds et murs en planches de bois et placages; bâches maintenues à ses extrémités par des poteaux, faisant semblant d’être des maisons quand elles reflètent l’extrême vulnérabilité dont elles souffrent Des centaines de familles qui occupent des terres privées et fiscales dans la province de Neuquén depuis près de 20 jours exiger une solution au gouvernement provincial à son problème de logement et dans un climat de tension avec la Justice avant l’expulsion imminente.

Fin janvier, 400 personnes ont commencé à occuper des terres. Au fil des jours, ce nombre a quintuplé; aujourd’hui il y a au moins 2000 familles ceux qui se trouvent sur l’une des rues de l’autoroute du Nord et sur Casimiro Gómez, dans les accès à la ville de Neuquén.

Les occupants ont déjà tenu trois réunions avec le procureur et les autorités provinciales et municipales, mais les négociations avancent lentement. Les porte-parole du tournage ils ont demandé au gouvernement d’envoyer de la nourriture, de l’eau potable et de l’attention aux personnes vulnérables, ce qui représenterait environ 300 familles. Pour sa part, l’État a évalué la possibilité d’aller de l’avant avec une enquête auprès des personnes dans cette situation pour trouver des solutions spécifiques.

Une ordonnance d’expulsion a été rendue le 4 février, qui jusqu’à présent est paralysé en raison des différentes instances de négociation qui ont été menées. Pour l’instant, depuis lundi Les forces de sécurité empêchent l’entrée de matériaux qui pourraient être utilisés pour faire avancer l’occupation des terres.

Lors d’une des rencontres avec les responsables, les représentants des familles ont proposé «un quartier organisé», et si possible «que ce soit là où nous sommes», car «il est plus facile pour les hommes d’affaires de se déplacer entre deux un millier de familles », a déclaré l’un des porte-parole de la reprise, selon Cadena 3. Ils sont ouverts à accepter une relocalisation, tant que c’est« quelque chose de concret », ont-ils ajouté.

Emanuel López, une référence dans la saisie, en dialogue avec LM Neuquén, a déclaré: «Assez d’attente, de manger ou de louer, il suffit que l’accès à la terre soit refusé. Nous savons que vous ne devez pas agir comme ça, mais il y a des droits qui sont des conquêtes sociales », a-t-il dit et a ajouté que la prise« ne peut pas être considérée comme usurpant des voisins, il existe un contexte social, plus de 70 000 familles à Neuquén ont besoin d’un logement. Ce n’est pas une autre prise, nous voulons un quartier planifié, avoir des services, construire nos propres maisons. » Il a ensuite demandé au gouverneur Omar Gutierrez “de ne pas regarder dans l’autre sens”.

Il y a quelques jours, le chef de cabinet de la province, Sebastián González, a déclaré que le gouvernement “répudie” les récentes usurpations et “qu’il y a des instigateurs qui sont derrière” ceux qui cherchent à s’identifier pour engager “des poursuites pénales”. «L’usurpation de la terre est une action illégale, un crime qui témoigne d’une tentative de profiter des besoins du peuple»a ajouté le responsable de Neuquino qui a fait une distinction entre “ceux qui ont des besoins de logement de base et ceux qui sont des opportunistes”. Il a également averti que sur les terres «Il y a des situations de risque et de sécurité, car il y a des gazoducs, des pipelines et des puits actifs.»

De plus ce mercredi il y a eu une rencontre entre les bénéficiaires des lots occupés et les représentants du Forum du Plateau -organisme qui développe les lots sociaux-. Ils ont demandé à rencontrer le maire Mariano Gaido et le gouverneur Gutierrez à la recherche d’une réponse à la discussion tendue. “Nous ne voulons pas nous battre parmi les nécessiteux, mais nous ne voulons pas non plus être laissés sans le rêve de notre propre maison, que nous avons commencé à réaliser ce projet.”a commenté Lorena Troncoso, coordinatrice du Forum du Plateau sur le portail Río Negro.

Au milieu se trouvent les positions politiques. Du Front de Tous, ils ont suggéré une table de dialogue car ils considèrent que l’expulsion “n’est pas la solution”; tandis que de Ensemble pour le changement, ils soutiennent que si le dialogue ne réussit pas, les gens devront être retirés.