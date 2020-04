New Lady Anguie Beans Suazo transgenre Michel Trujillo

Transgenre Michel Trujillo défend les Mexicains des New Lady Beans Michel Trujillo publie une vidéo dans laquelle il répond aux délits d’Anguie Suazo Mais la hondurienne ne se tait pas et lui répond via son compte Facebook

Une personne transgenre connue sur YouTube sous le nom de Michel Trujillo et qui a mis en ligne une vidéo avec le nom de Sin pelos en la lengua, s’est lassée des infractions que la hondurienne Anguie Suazo, la nouvelle Lady Frijoles, a commises il y a quelques jours, et a déclenché sa fureur. Je ne sais pas non plus qu’elle est restée silencieuse.

C’est via son compte Facebook Ängûïë Suazo, que l’immigrante hondurienne qui vit toujours au Mexique, a publié la série dans laquelle Mexican lui raconte tout pour avoir offensé ses compatriotes.

Il faut se rappeler que les New Lady Beans se sont plaints de la nourriture de ce pays ainsi que de ses habitants, qu’elle a qualifiés de “voleurs et ivrognes”, en plus de décrire les femmes comme “affamées”.

Dans la vidéo, la personne transgenre commence à dire ce qui suit: «J’ai été bloqué pendant 30 jours sur Facebook, j’ai été isolé des réseaux sociaux, je veux que vous sachiez qu’hier j’ai fait une vidéo très forte qui a atteint un million de vues mais apparemment ils l’ont rapporté, certains Le hondurien (a) a senti ce que j’ai dit et je vais le répéter.

Puis il dit: «Donc ce que nous allons faire, c’est qu’ils vont partager ce message pour moi avec cette fille stupide qui a osé dire du mal de notre pays et de mon peuple et nous faire face, parce que si vous êtes mexicain, oui vous avez des papiers et vous avez une licence, nous vous demandons des excuses publiques misérables ».

Et il souligne: «Nous avons atteint un million de vues où nous avons répondu à ce personnage dégoûtant qui est sorti pour insulter les Mexicains. Cette femme devrait être nommée persona non grata dans mon pays, car ici, elle est respectée et si je ne sors pas, que n’importe qui qui aime son pays à se lever puisse sortir. »

Puis Lady Frijoles crie à la nouvelle: «Rester silencieux reviendrait à applaudir le bavardage à chaque trou du cul qui veut venir nous offenser… Je ne voulais pas faire cette vidéo car nous traversons des moments difficiles, mais se taire serait être complice de cette personne, ce serait avaler ses paroles et accepter d’être vrai et bien sûr que non ».

Puis Michel Trujillo lui a lancé un avertissement pour lui montrer qu’il est agiotiste: “Je ne sais pas s’il a suffisamment d’études ou s’il travaille dans une société financière où ils prêtent de l’argent évidemment légal car c’est une entreprise, je suppose que je suis socialement responsable et que je paie des impôts.”

Il ajoute à la menace contre Anguie Suazo: “Mais si vous êtes agiotiste, vous n’avez aucune idée du problème dans lequel vous vous trouvez, car tout d’abord, qui vous doit ou vous paie, parce que son argent non plus, vous n’avez donc pas à avaler ou haricots de l’intérêt que vous, les connards, facturez pour aller demander, parce que ce n’est pas avoir honte ».

“La seule chose que vous faites, et je suis sûr à 100%, est de travailler avec de l’argent pour quelqu’un qui y met votre intérêt afin que vous puissiez à moitié l’avaler.” Dieu merci, vous devez nous embrasser les jambes, car quoi que vous avaliez, même si vos carnitas grillées le sont, vous le faites grâce aux intérêts de mes frères “, a-t-il déclaré à New Lady Beans.