New York approche l’Espagne et l’Italie avec près de 114 000 infections

L’État de New York enregistre déjà un total de113 704 infections à coronavirus après un nouveau record de cas quotidiens et un total de 3 565 décès, comme l’a rapporté le gouverneur Andrew Cuomo.

Ces chiffres sont de plus en plus proches de ceux enregistrés par des pays comme l’Espagne ou l’Italie, qui représentent environ 125 000 infections, et ont fait de l’État l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, accueillant un tiers des cas enregistrés. dans tout le pays.

L’État a enregistré unaugmentation de 10 841 cas au cours des dernières 24 heures, il y a un total de 15 905 hospitalisés et 4 126 personnes sont en soins intensifs, selon le dernier bilan fourni par le gouverneur.

New York City, en particulier, a enregistré2624 décès, tel que spécifié par la secrétaire du Gouverneur, Melissa DeRosa.

Cette semaine, Cuomo – dont le frère, le présentateur de . Chris Cuomo est tombé malade, bien qu’il travaille toujours – a signalé de nouvelles mesures de restriction sur tous les terrains de jeux de New York parce que,bien qu’il ait été dit de “cent manières différentes”, “l’application (de la quarantaine) ne se fait pas comme il se doit.”

En outre, le gouverneur prépare undécret spécial d’urgence qui vous permettra de vous approprier tout respirateurrestes dans les hôpitaux publics. “Ces établissements récupéreront leur respirateur ou seront remboursés et payés pour leur respirateur afin qu’ils puissent acheter un nouveau respirateur. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que les gens meurent en attendant un respirateur que personne d’autre ne porte ailleurs.” , a ajouté.

Le gouvernement américain a déployé le navire-hôpital militaire «USNS Comfort» dans le port de Manhattan, bien que ses responsables finalisent encore les préparatifs pour recevoir les patients.

.