New York aurait payé 69 millions de dollars pour des ventilateurs à un ingénieur sans expérience dans les fournitures médicales sur la recommandation du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche

L’État de New York a payé 69 millions de dollars pour des ventilateurs à un ingénieur sans formation médicale, après avoir tweeté au président Donald Trump et le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche l’a recommandé comme fournisseur, a rapporté BuzzFeed News.

Les ventilateurs ne seraient jamais arrivés.

New York a depuis mis fin à son contrat avec l’homme, un ingénieur électricien de la Silicon Valley nommé Yaron Oren-Pines, et s’efforce de récupérer son argent.

Contacté par téléphone, Oren-Pines a déclaré à BuzzFeed News: «Ni moi ni mon entreprise ne font de commentaires à ce sujet», et il a raccroché.

Le 27 mars, alors que le nouveau coronavirus déferlait aux États-Unis, Trump a exhorté Ford et General Motors sur Twitter à “COMMENCER À FAIRE DES VENTILATEURS, MAINTENANT!”

Yaron Oren-Pines, ingénieur électricien dans la Silicon Valley, a répondu au tweet en écrivant: “Nous pouvons fournir des ventilateurs de soins intensifs, invasifs et non invasifs. Demandez à quelqu’un de m’appeler URGENT.”

BuzzFeed a rapporté que New York a déboursé 69,1 millions de dollars pour Oren-Pines trois jours plus tard pour 1 450 ventilateurs – au moins trois fois le prix standard pour les modèles haut de gamme. Un responsable de l’État a déclaré à la succursale que New York avait conclu le contrat avec Oren-Pines sur la “recommandation directe” du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche. On ne sait pas qui a spécifiquement autorisé la recommandation.

New York a depuis résilié le contrat et l’État tenterait de récupérer son argent. Contacté par téléphone, Oren-Pines a déclaré à BuzzFeed News: «Ni moi ni mon entreprise ne font de commentaires à ce sujet», et il a raccroché.

Dans un cas similaire au début du mois, l’administration Trump a attribué un contrat de 55 millions de dollars à une entreprise en faillite sans employés pour des masques N95, selon le Washington Post.

La société, Panthera Worldwide LLC, se décrit comme une société de formation tactique pour l’armée américaine et d’autres agences gouvernementales, n’a aucun dossier de production de fournitures ou d’équipements médicaux, a déclaré The Post.

La société mère de Panthera a déposé une demande de mise en faillite l’automne dernier, et l’un de ses propriétaires a déclaré l’an dernier qu’elle n’avait plus d’employés depuis mai 2018, a rapporté The Post, citant des témoignages sous serment. Elle n’est plus répertoriée comme une LLC en Virginie, où son siège social est situé, après que les frais n’aient pas été payés.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus, qui provoque une maladie connue sous le nom de COVID-19, une pandémie le mois dernier.

Mercredi soir, 3 187 030 personnes dans le monde étaient infectées et les États-Unis sont l’épicentre mondial de l’épidémie, avec plus d’un million de cas confirmés.

New York est l’État le plus durement touché, avec 305 024 cas et 23 317 décès. Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré mercredi que le taux de mortalité dans l’État était stable depuis trois jours consécutifs, mais que le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pour le coronavirus a légèrement augmenté pour la première fois en 12 jours.

