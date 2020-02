New York City des États-Unis buts en Ligue Concacaf avec le triplé brésilien Araujo

20 févr. (.) – Un triplé du Brésilien Heber Araujo a donné jeudi une victoire de 5-3 à la New York City of the United States Major League Soccer (MLS) contre San Carlos de Costa Rica lors du match aller des huitièmes de finale. Finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Le péruvien Alexander Callens et le roumain Alexandru Mitrita ont complété le compte du club américain, tandis que le panaméen Jorman Aguilar et Omar Browne, en plus de Marcos Mena, ont fait une réduction pour l’équipe locale.

Araujo a marqué son premier but à 13 minutes avec un tir dans la zone après un centre envoyé depuis le secteur gauche, et a encore marqué à 35 quand il a terminé sans marque dans la zone.

San Carlos a fait une remise à 45 minutes avec un Aguilar gaucher croisé à l’intérieur de la zone après avoir contrôlé une longue passe.

Araujo a obtenu son triplet à 52 minutes avec un tir de pénalité, et huit minutes plus tard, Callens a marqué le quatrième but quand il a terminé dans la petite zone un centre envoyé par le Costa Rica Ranold Matarrita.

Mena réduit pour San Carlos à 63 minutes avec une tête.

Browne a mis l’enthousiasme à la 79e minute pour obtenir le troisième but de San Carlos avec un tir lointain attaché au poteau gauche.

Dans le temps de remplacement, Mitrita a marqué le quatrième but pour New York City en terminant après que le gardien Patrick Pembertom a rejeté un tir de pénalité à l’Argentin Maxi Moralez à 92 minutes.

De cette façon, l’équipe américaine cherchera son laissez-passer pour la prochaine étape le 26 février lorsqu’elle sera locale.

Plus tard, Olimpia du Honduras recevra des sondeurs de Seattle des États-Unis.

Mercredi, Alianza de El Salvador est entrée dans l’histoire avec sa première victoire contre une équipe mexicaine après avoir gagné 2-1 contre les Tigres UANL, América de México a fait match nul 1-1 lors de sa visite aux Communications du Guatemala et Saprissa du Costa Rica et à Montréal Impact du Canada à égalité 2-2.

Mardi, les clubs mexicains Cruz Azul et León ont gagné 2-1 et 2-0 à Portmore United de la Jamaïque et Los Angeles des États-Unis, respectivement. Pendant ce temps, Motagua du Honduras et Atlanta United des États-Unis ont fait match nul 1-1.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco à Mexico)