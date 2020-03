New York déclare l’état d’urgence du coronavirus

Le gouverneur de New York a déclaré l’état d’urgence pour le coronavirus, tandis que davantage de cas sont détectés dans le reste des États-Unis. Jusqu’à présent, 76 personnes ont été touchées par le coronavirus à New York. Il était interdit de visiter les centres pour personnes âgées dans une municipalité de New York en raison du nombre élevé de cas de coronavirus enregistrés.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré samedi l’état d’urgence dans cette région pour faire face à l’expansion du coronavirus, qui touche 76 personnes, dont dix sont hospitalisées.

“La déclaration d’urgence nous donne certains pouvoirs”, a déclaré Cuomo, qui a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils utiliseraient ces pouvoirs pour acheter des produits et embaucher plus d’agents de santé pour aider les autorités locales, selon Efe.

Cuomo a annoncé l’interdiction de visiter les centres pour personnes âgées dans le canton de New Rochelle, situé dans le comté de Westchester, au nord de New York, et l’endroit où le plus grand nombre de cas ont été enregistrés.

Il a expliqué qu’après l’apparition de 21 nouveaux cas, il y avait 57 personnes affectées à Westchester, onze ont été détectées à New York, quatre dans le comté de Nassau, deux dans le comté de Saratoga et deux à Rockland.

Dans la région de New Rochelle, à environ 16 kilomètres au nord de New York, la fermeture des écoles qui avaient été fermées cette semaine a été prolongée pour tenter de contenir l’expansion du coronavirus.

“Il est évident que nous avons un problème avec le foyer de Westchester”, a reconnu le gouverneur.

Cuomo a également averti qu’il y avait eu des cas de personnes en quarantaine préventive qui avaient quitté leur domicile, augmentant le risque de contagion au sein de la communauté.

À cet égard, il a demandé que les gens respectent ce type d’isolement et a averti que des mesures de sécurité pouvaient être prises pour garantir le respect des ordres d’isolement.

Concernant l’annulation éventuelle des événements et des célébrations de masse, il a assuré qu’aucune annulation n’est prévue, bien qu’il ait recommandé aux personnes présentant des facteurs de risque tels que les personnes âgées de s’abstenir d’aller à ces concentrations.

Il a également noté que des plaintes ont été signalées concernant l’augmentation des prix des produits liés à la prévention des coronavirus et a déclaré que la police étudierait les cas.

Dans son discours, il a averti les commerçants de retirer leur licence de vente en cas d’augmentation abusive des prix de produits tels que les désinfectants pour les mains ou les masques.

En outre, le gouverneur a dénoncé le gouvernement fédéral et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qu’il a accusés de ne pas avoir fourni l’aide nécessaire pour accroître la capacité d’analyse des autorités de l’État.

Le coronavirus arrive à Washington tandis que Trump dit qu’il n’est pas “inquiet”

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’il n’était “pas du tout inquiet” de l’expansion rapide du coronavirus dans le pays, peu de temps après que le premier cas de la maladie dans la capitale ait été connu: Washington.

“Je ne suis pas du tout inquiet”, a déclaré Trump aux journalistes à sa résidence privée de Mar-a-Lago (Floride) avant un dîner de travail avec le président brésilien Jair Bolsonaro.