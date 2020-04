New York demande de prendre des photos de ceux qui manquent de respect

Les habitants de New York peuvent prendre des photos de ceux qui ne respectent pas la règle de distanciation sociale pour les dénoncer aux autorités. Le maire de New York a lui-même demandé à sa population de prendre des photos de ceux qui violent la distance sociale. Globalement, la règle de distanciation sociale pour éviter les infections à coronavirus est de 2 mètres.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a appelé ce samedi les New-Yorkais pour dénoncer à travers des photos ceux qui ne respectent pas la “distance sociale” des deux mètres pour éviter la contagion avec le coronavirus.

De Blasio a posté une vidéo sur sa page Twitter dans laquelle il les exhorte à “signaler toute situation” telle que le surpeuplement du public ou les files d’attente, comme vous pourriez passer devant les supermarchés, où cette distance n’est pas respectée.

Le coronavirus a coûté la vie à 13 362 personnes à New York, l’épicentre mondial de la pandémie, dont 8 448 à New York, composé de cinq comtés, a déclaré Efe.

“Les New-Yorkais, ils sont extraordinaires en matière de distanciation sociale”, a déclaré le maire, puis a souligné “qu’il y a encore des gens qui doivent faire passer ce message”.

Il a indiqué qu’il est conscient qu’il n’est pas facile pour les New Yorkais de maintenir une distance sociale parce qu’ils sont des gens chaleureux et leur a demandé d’envoyer une photo avec l’endroit où ils veulent qu’ils voient que cette stipulation est violée.

«C’est important, il s’agit de sauver des vies. L’envoi d’une photo contribuera à assurer la séparation des gens », a déclaré De Blasio, qui a commencé la journée de samedi en visitant le plus grand centre de distribution alimentaire de la ville pour les plus vulnérables, pendant la crise provoquée par la COVID-19.

Le maire a également souligné aux New Yorkais qu’après avoir envoyé les photos et l’emplacement au numéro de téléphone 311-692, les policiers se présenteraient à l’endroit où l’événement s’est produit. Et les récidivistes seront condamnés à une amende.

De Blasio a remercié hier les efforts de plus de 11 000 chauffeurs de taxi qui distribuent chaque jour plus d’un million de repas aux plus vulnérables lors de la pandémie de coronavirus.

Le centre a été créé dans l’ancien manège militaire de la Garde nationale hispanique de la Garde nationale dans le comté de Bronx.

Le programme a commencé en mars pour distribuer de la nourriture à ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile pour éviter l’infection au COVID-19, y compris les personnes âgées et les New-Yorkais dont le système immunitaire est affaibli.

Comment signalez-vous les lieux qui n’imposent pas de distanciation sociale? C’est simple: il suffit de prendre une photo et de l’envoyer au 311-692. #AskMyMayor pic.twitter.com/WQdCcVf1Rl – Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 18 avril 2020

Les décès quotidiens à New York diminuent pour la première fois en 15 jours

La flambée quotidienne des décès dus aux coronavirus dans l’État de New York a ralenti pour la première fois en plus de deux semaines, mais le gouverneur Andrew Cuomo a averti samedi que l’État n’était pas prêt à assouplir la fermeture des écoles et des entreprises et l’interdiction. des réunions.

Cependant, pour ceux qui recherchent quelque chose à célébrer, les autorités de l’État accélèrent les formalités administratives bureaucratiques pour se marier: les New Yorkais pourront recevoir des permis en ligne et même se marier par vidéo pendant la pandémie.