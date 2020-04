New York: des morts “tragiquement élevées”, mais le plus bas bilan quotidien d’avril

Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé lundi que New York avait enregistré 337 nouveaux décès liés au coronavirus, le taux de mortalité quotidien le plus bas de l’État en avril. Le total était en baisse par rapport à 367 un jour plus tôt et le nombre de morts par jour le plus bas depuis le 30 mars.

Cuomo a qualifié le nouveau bilan des morts de “toujours tragiquement élevé, mais en déclin”.

Le gouverneur a également déclaré que son ordre de séjour à domicile serait probablement prolongé au-delà du 15 mai dans de nombreuses régions de l’État. Mais il a ajouté que les restrictions pourraient être assouplies dans certaines régions si elles ont une capacité hospitalière suffisante et répondent à d’autres critères.

Un nouveau sondage publié par le Siena College Research Institute montre que 46% des New-Yorkais ont déclaré qu’ils connaissaient personnellement une personne décédée de COVID-19. Environ 60% ont déclaré connaître une personne dont le test était positif.

Le sondage, qui a interrogé 803 électeurs inscrits entre le 19 et le 23 avril, a révélé que 87% des voix étaient en faveur de la décision du gouverneur Andrew Cuomo de prolonger le verrouillage de New York jusqu’au 15 mai au moins.

Cuomo a également déclaré lundi que le nombre de tests d’anticorps aléatoires à l’échelle de l’État était passé à 7 500, ce qui révèle une meilleure image de l’étendue de la propagation du coronavirus à New York. Il a déclaré que 14,9% des personnes testées à l’échelle de l’État étaient positives pour les anticorps COVID-19, ce qui est supérieur aux 13,9% initiaux à l’échelle de l’État lorsqu’un échantillon précédent de 3000 personnes avait été effectué le 22 avril. Cuomo a déclaré que l’augmentation de 1% était statistiquement en marge de Erreur.

Le gouverneur a déclaré qu’il allait mener des enquêtes sur les anticorps de 1 000 employés du NYPD et du FDNY pour déterminer le taux d’infection dans ces organisations. Une enquête similaire sera menée auprès de 3 000 travailleurs de la santé et 1 000 travailleurs des transports en commun.

«Nous voulons annuler la pause. Le 15 mai, c’est quand les règlements de pause expirent dans tout l’État. Je vais les étendre dans de nombreuses régions de l’État. Mais dans certaines régions de l’État, certaines régions, vous pouvez faire valoir que nous devrions annuler la faites une pause le 15 mai. Mais vous devez être intelligent à ce sujet “, a déclaré Cuomo. “Commencez à réfléchir à ce que signifie rouvrir.”

