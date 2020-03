New York oblige les entreprises à payer les salaires des employés mis en quarantaine pour COVID-19

Le gouverneur de New YorkAndrew Cuomo a annoncé lundi un nouveau règlement pour forcer les entreprises à continuer de rémunérer les travailleurs mise en quarantaine pour lui Covid-19, qui a déjà été détecté chez 142 personnes dans cette région.

Il est particulièrement important que si le gouvernement ordonne une mise en quarantaine, même une mise en quarantaine volontaire, cette personne est payée », a-t-il déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a précisé que la nouvelle réglementation sera incluse dans la loi sur les congés de maladie.

Cuomo, qui a insisté pour que les emplois de l’employé touché par la coronavirus Il a souligné que l’isolement des personnes est dans l’intérêt des entreprises, car il empêche la propagation de la maladie.

À cet égard, il a indiqué que New York Il est devenu l’état du pays avec plus de cas détectés, au-dessus Washington, où 141 personnes ont été testées positives et 19 personnes sont décédées.

Mesures spéciales dans les écoles

Au cours des dernières heures, ils ont été détectés 37 nouveaux cas dans l’État de New York où le foyer principal est toujours dans le comté de Westchester, avec 96 cas.

À New York, 19 personnes ont jusqu’à présent été testées positives, dont le directeur de l’Autorité portuaire, Rick Cotton, responsable d’aéroports tels que JFK et qui, selon Cuomo, continuera de travailler à domicile.

Les autres cas ont été détectés dans les comtés de Nassau (17), Rockland (4), Saratoga (2), Suffolk (1) et Ulster (1).

Sur le total des personnes touchées, huit sont hospitalisées, a déclaré le gouverneur, qui a indiqué que par précaution si une personne dans un collège positif, le centre fermera 24 heures tout en étudiant les mesures à prendre.

Dans la ville de New Rochelle (Westchester), où se trouve le foyer principal de la maladie, les écoles resteront fermées pendant plusieurs semaines, selon Cuomo. Dans les districts scolaires voisins tels que Scarsdale, les écoles ont été fermées 48 heures pour une désinfection complète.

Dans le même sens, le Columbia University a décidé d’annuler ses cours ce lundi et mardi car une personne liée au centre est en quarantaine en raison d’une exposition à coronavirus, a annoncé le recteur de l’université dans un mail ce dimanche, qui a ajouté que le reste de la semaine les cours auront lieu à distance.

Aussi, comme cela a été le cas depuis le début de la crise sanitaire, Cuomo Il a appelé au calme et a insisté sur le fait que plus il y a d’analyses, plus les cas peuvent être détectés et plus de mesures peuvent être prises pour les isoler et contenir l’expansion du Covid-19.

