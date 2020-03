New York ordonne de travailler à domicile et interdit les réunions

ALBANY, New York, États-Unis (AP) – Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé vendredi que tous les travailleurs commerciaux non essentiels devraient rester chez eux et que toutes les réunions dans l’État étaient interdites.

“Seules les entreprises essentielles peuvent avoir des travailleurs qui font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail ou dans leurs bureaux”, a déclaré Cuomo à propos d’un décret.

Le gouverneur démocrate a annoncé cette décision drastique alors que les cas confirmés à New York atteignaient 7 000. Cuomo a déclaré que le nombre total de décès dans l’État était passé à 35. L’université Johns Hopkins, qui tient un décompte mondial des décès, a estimé le nombre à 38.

“Nous allons fermer la valve, car le taux d’augmentation du nombre de cas présage une pression totale sur notre système hospitalier”, a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse.

Les congrégations d’individus non essentiels, quelle qu’en soit la raison et la taille, sont également suspendues, a-t-il dit. Cuomo a en outre ordonné aux gens de se tenir à une distance d’au moins deux mètres les uns des autres lorsqu’ils sont à l’extérieur.

Seules les entreprises essentielles peuvent avoir des employés au bureau ou en déplacement depuis leur domicile.

Les règles entrent en vigueur le dimanche soir.

Le décret exécutif qui doit être signé vendredi resserre les précédentes mesures d’exemption du travail à domicile, qui exemptaient les entreprises qui fournissent certains services, tels que les médias, les entrepôts, les magasins de fournitures, les pharmacies, les établissements de santé, les entreprises de services publics et les banques. .

Cuomo a déclaré que les gens peuvent sortir faire de l’exercice seuls, pour protéger leur santé physique et mentale.

«Vous ne pouvez pas dire à une personne d’être enfermée 24 heures sur 24 dans son appartement dans un avenir prévisible. Cela pourrait prendre des mois “, a-t-il dit.

L’annonce a été faite après que le gouverneur Cuomo et ceux des États du New Jersey, du Connecticut et de la Pennsylvanie ont ordonné aux coiffeurs, aux salons de manucure et de beauté et aux lieux de fermer les tatouages ​​et les piercings samedi pour freiner la propagation du coronavirus.

L’ordre des États, qui comprend également les services d’épilation et de soins personnels, est le dernier d’une série de restrictions annoncées par les gouverneurs pour réduire les possibilités de propagation du virus parmi les personnes.

Les commerces devraient être fermés le samedi à 20 heures.

“Ces fermetures temporaires ne seront pas faciles, mais elles sont nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des New-Yorkais et de tous les Américains”, a déclaré Cuomo dans un communiqué.

La pandémie de coronavirus a infecté plus de 245 000 personnes et tué plus de 10 000 dans le monde.

La maladie à COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés pour beaucoup et la grande majorité se rétablit. Certaines personnes, en particulier les personnes âgées ou celles ayant déjà souffert de problèmes médicaux, peuvent souffrir de complications telles que la pneumonie.

