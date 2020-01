New York se prépare à la réponse de l’Iran malgré le fait que les États-Unis ne voient aucune menace imminente

3 janvier (.) – Les autorités américaines et leurs principales villes ne voient pas de menaces imminentes de représailles iraniennes possibles pour le raid aérien qui a tué le commandant militaire le plus éminent de Téhéran, mais le maire de New York a déclaré que sa ville se préparait à Une attaque comme jamais vue.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré vendredi que la menace pour la sécurité de sa ville avait considérablement changé compte tenu des ressources d’une nation comme l’Iran par rapport à celles d’organisations telles qu’Al-Qaïda ou l’État islamique.

“Nous n’avons jamais confronté au cours des dernières décennies la réalité d’une guerre avec le gouvernement d’un grand pays avec un réseau terroriste international qui le soutient”, a déclaré le maire lors d’une conférence de presse. “Les New-Yorkais méritent de savoir que nous sommes entrés dans une réalité différente.”

De Blasio et de hauts responsables de la police ont convoqué la conférence de presse après que l’Iran a promis de se venger en réponse à l’attaque américaine qui a tué Qassem Soleimani, le commandant des forces d’élite de Quds et l’architecte de l’influence militaire croissante de la République islamique au Moyen-Orient.

Chad Wolf, secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, a déclaré que son agence était prête à répondre à toute menace, bien qu’aucune n’ait encore été détectée.

New York a été la cible d’attaques répétées contre des civils, notamment la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001, et des tentatives infructueuses telles qu’un camion piégé qui n’a pas explosé à Times Square ou un complot pour bombarder le métro que la police a déjoué.

D’autres villes des États-Unis prenaient également des précautions.

Chicago a renforcé la sécurité de l’aéroport et émis des avertissements, tandis que la police de Los Angeles a demandé aux gens de rester vigilants et a déclaré qu’elle surveillait les événements en Iran.

